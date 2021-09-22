Заставившая переломанного сына работать Рудковская вышла из себя

Накануне Евгений Плющенко опубликовал в своем личном блоге ролик. На кадрах его сын вышел на лед со сломанной рукой. Публика осудила фигуриста и его супругу.

Спортсмен отметил, что ему было бы не так обидно, если бы Саша, более известный как Гном Гномыч, получил травму во время тренировки. Он рассказал, что мальчик пошел играть в футбол, встал на ворота, и все получилось не совсем удачно. Муж Яны Рудковской признался, что сейчас они приняли решение продолжить тренировки в облегченном режиме. Он показал, как мальчик отрабатывает прыжки.

В комментариях тут же разгорелся скандал. На Евгения Плющенко напали сотни людей, которые утверждали, что он поступает неверно, ребенку не дают даже выдохнуть, а заставлять мальчика с загипсованной рукой заниматься спортом – якобы просто бесчеловечно. Теперь в игру вступила и супруга спортсмена.

Яна Рудковская опубликовала видео тренировки маленького Саши. Она подчеркнула, что на льду у мальчика не было серьезных травм, но дружеский поединок со взрослыми футболистами закончился плачевно. Продюсер подчеркнула, что до этого момента Саша был в прекрасной форме и готовился к соревнованиям. Именно поэтому Евгений Плющенко вместе с врачами принял решение облегчить тренировки, но не останавливаться.

При этом дива сообщила, что в принятии решения участвовал и сын, который якобы сам выступил за продолжение тренировок. Яна Рудковская указала, что понимает, сколько матерей сейчас "проклянут" ее. Она написала, что гордится своим сыном, который вкладывает "душу и силы в каждое движение". Публика не поверила в слова знаменитости. Комментаторы затравили продюсера, как ранее поступили и с ее супругом.

