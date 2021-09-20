"Душа не болит?": Укатившая за бугор Рудковская оставила детей

Продюсер возмутила россиян неожиданным решением. Яна Рудковская вызвала ажиотаж.

Жена Евгения Плющенко уже несколько дней отдыхает в Турции. Во время роскошного отдыха Яна Рудковская регулярно фотографируется и публикует кадры в инстаграм-аккаунте. Каждый новый пост напоминает предыдущий: яркая блондинка позирует на живописных просторах совсем одна. Пользователи Сети не перестают удивляться, что звезда веселится на заграничном пляже вдали от семьи.

Пока Яна Рудковская расслабляется на турецком курорте, у нее подрастают сыновья. Двое младших — Александр, более известный как Гном Гномыч, и Арсений вызывают у россиян особенное беспокойство. Многие считают, что звезда уделяет наследникам недостаточно времени и воспитывает их не так, как должна.

Новые снимки Яны Рудковской в купальнике от "Шанель" всполошили народ не на шутку. Поклонники оценили фигуру звезды и назвали ее красоткой, но при этом на блондинку обрушились провокационные вопросы.

Комментаторов взволновало состояние маленьких отпрысков Яны Рудковской. Они осудили звезду за отпуск без сыновей. "Почему всегда без детей", "Бедняжка, а что ей еще делать,с детьми не занимается", "Не скучно одной отдыхать?", "Понты дешевые", "Непонятно, зачем заводить детей? Вероятно, что видеть их приходится редко, или для статуса?", "И душа за детей не болит? Что же у вас в голове, Яна?" — отреагировали пользователи Сети.