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Шоу-бизнес
Изувеченного сына Плющенко и Рудковской заставили работать: Сломал бы на льду, не так обидно было бы

Изувеченного сына Плющенко и Рудковской заставили работать: Сломал бы на льду, не так обидно было бы

Недавно Саша Плющенко, широко известный как Гном Гномыч, отправился играть в футбол. В команде его сделали вратарем, но дружеский поединок закончился травмой. Ребенок неудачно отбил мяч.
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Саше диагностировали перелом лучевой кости. Поклонники тут же принялись сочувствовать мальчику, так как осознали сразу две вещи. Во-первых, травма является крайне неприятной, во-вторых, никаких поблажек сыну Евгения Плющенко и Яны Рудковской ждать не стоит.

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Так и случилось. Накануне вечером фигурист опубликовал ролик. На кадрах Гном Гномыч уже вовсю тренируется, надев коньки и специальный костюм. Рука мальчика в гипсе, она подвязана к шее, но этот факт не мешает ему отрабатывать ординарные прыжки. Отец Саши подписал видео.

Евгений Плющенко указал, что сейчас они приняли решения облегчить тренировки из-за ситуации с рукой. "Сломал бы на льду, не так обидно было бы", – заявил спортсмен. Он отметил, что прекращать тренировки нельзя, чтобы не потерять форму.

Однако пользователям Сети крайне не понравился подобный подход. Они написали, что родители ведут себя не совсем корректно, а мальчику стоило бы дать время на восстановление после пережитого. "Впечатление, что у него мачеха и отчим, а не родители", "А если бы ногу сломал, на одной катался бы? Все прекрасно, но с головой дружить нужно", "Взрослые, что вы делаете? Упадет на руку, доломает окончательно. Дайте Саше покой", "Не нужно, пусть выздоравливает", "Сколько можно сына мучить? Из рук вон", – высказались комментаторы.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 21 сентября 2021, 09:42 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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