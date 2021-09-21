Изувеченного сына Плющенко и Рудковской заставили работать: Сломал бы на льду, не так обидно было бы

Недавно Саша Плющенко, широко известный как Гном Гномыч, отправился играть в футбол. В команде его сделали вратарем, но дружеский поединок закончился травмой. Ребенок неудачно отбил мяч.

Саше диагностировали перелом лучевой кости. Поклонники тут же принялись сочувствовать мальчику, так как осознали сразу две вещи. Во-первых, травма является крайне неприятной, во-вторых, никаких поблажек сыну Евгения Плющенко и Яны Рудковской ждать не стоит.

Так и случилось. Накануне вечером фигурист опубликовал ролик. На кадрах Гном Гномыч уже вовсю тренируется, надев коньки и специальный костюм. Рука мальчика в гипсе, она подвязана к шее, но этот факт не мешает ему отрабатывать ординарные прыжки. Отец Саши подписал видео.

Евгений Плющенко указал, что сейчас они приняли решения облегчить тренировки из-за ситуации с рукой. "Сломал бы на льду, не так обидно было бы", – заявил спортсмен. Он отметил, что прекращать тренировки нельзя, чтобы не потерять форму.

Однако пользователям Сети крайне не понравился подобный подход. Они написали, что родители ведут себя не совсем корректно, а мальчику стоило бы дать время на восстановление после пережитого. "Впечатление, что у него мачеха и отчим, а не родители", "А если бы ногу сломал, на одной катался бы? Все прекрасно, но с головой дружить нужно", "Взрослые, что вы делаете? Упадет на руку, доломает окончательно. Дайте Саше покой", "Не нужно, пусть выздоравливает", "Сколько можно сына мучить? Из рук вон", – высказались комментаторы.

