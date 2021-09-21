Изувеченного сына Плющенко и Рудковской заставили работать: Сломал бы на льду, не так обидно было бы

Саше диагностировали перелом лучевой кости. Поклонники тут же принялись сочувствовать мальчику, так как осознали сразу две вещи. Во-первых, травма является крайне неприятной, во-вторых, никаких поблажек сыну Евгения Плющенко и Яны Рудковской ждать не стоит.
Так и случилось. Накануне вечером фигурист опубликовал ролик. На кадрах Гном Гномыч уже вовсю тренируется, надев коньки и специальный костюм. Рука мальчика в гипсе, она подвязана к шее, но этот факт не мешает ему отрабатывать ординарные прыжки. Отец Саши подписал видео.
Евгений Плющенко указал, что сейчас они приняли решения облегчить тренировки из-за ситуации с рукой. "Сломал бы на льду, не так обидно было бы", – заявил спортсмен. Он отметил, что прекращать тренировки нельзя, чтобы не потерять форму.
Однако пользователям Сети крайне не понравился подобный подход. Они написали, что родители ведут себя не совсем корректно, а мальчику стоило бы дать время на восстановление после пережитого. "Впечатление, что у него мачеха и отчим, а не родители", "А если бы ногу сломал, на одной катался бы? Все прекрасно, но с головой дружить нужно", "Взрослые, что вы делаете? Упадет на руку, доломает окончательно. Дайте Саше покой", "Не нужно, пусть выздоравливает", "Сколько можно сына мучить? Из рук вон", – высказались комментаторы.
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