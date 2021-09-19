Сын Плющенко получил страшную травму

Наследник Яны Рудковской и Евгения Плющенко пострадал во время игры в футбол.

Молодой фигурист решил погонять мячик по старшими товарищами. Саше доверили позицию вратаря. Звездный сын известен своей ответственностью и трудолюбием, поэтому и в качестве футбольного защитника Гном Гномыч тоже выкладывался по полной. По итогу Саша не рассчитал силы и получил перелом лучевой кости. Травма оказалась не такой страшной, но на графике тренировок все равно скажется.

Наследнику Рудковской наложили гипс, на котором автографы оставили его коллеги по Академии. Молодой спортсмен поделился видео, в котором говорит, что рука уже болит не так сильно. Тренироваться можно, но в более легком режиме. "Ну ничего, врачи сказали, что жить буду! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписал видео Саша Плющенко.

Подписчики бросились желать звездному наследнику скорейшего выздоровления. "Скорейшего выздоровления, Саша", "Здоровья, реабилитации и отдыха легкого", "Выздоравливай малыш, береги себя", "Ничего себе. Ну ничего. До свадьбы заживет", "Солнышко все будет хорошо, тренируйся аккуратно, береги руку", – написали неравнодушные поклонники.

Ранее Саша Плющенко удивил подписчиков своей звездной мамы тем, насколько сильно он повзрослел за лето. Рудковская поделилась с фанатами, что сын ходит в государственную школу, а не в частную. Она отметила, что школой довольна, а Саша успешно совмещает учебу с плотным графиком тренировок.