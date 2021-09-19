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Шоу-бизнес
Сын Плющенко получил страшную травму

Сын Плющенко получил страшную травму

Наследник Яны Рудковской и Евгения Плющенко пострадал во время игры в футбол.
прочитано 579 раз

Молодой фигурист решил погонять мячик по старшими товарищами. Саше доверили позицию вратаря. Звездный сын известен своей ответственностью и трудолюбием, поэтому и в качестве футбольного защитника Гном Гномыч тоже выкладывался по полной. По итогу Саша не рассчитал силы и получил перелом лучевой кости. Травма оказалась не такой страшной, но на графике тренировок все равно скажется.

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Наследнику Рудковской наложили гипс, на котором автографы оставили его коллеги по Академии. Молодой спортсмен поделился видео, в котором говорит, что рука уже болит не так сильно. Тренироваться можно, но в более легком режиме. "Ну ничего, врачи сказали, что жить буду! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписал видео Саша Плющенко.

Подписчики бросились желать звездному наследнику скорейшего выздоровления. "Скорейшего выздоровления, Саша", "Здоровья, реабилитации и отдыха легкого", "Выздоравливай малыш, береги себя", "Ничего себе. Ну ничего. До свадьбы заживет", "Солнышко все будет хорошо, тренируйся аккуратно, береги руку", – написали неравнодушные поклонники.

Ранее Саша Плющенко удивил подписчиков своей звездной мамы тем, насколько сильно он повзрослел за лето. Рудковская поделилась с фанатами, что сын ходит в государственную школу, а не в частную. Она отметила, что школой довольна, а Саша успешно совмещает учебу с плотным графиком тренировок.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
19 сентября 2021, 12:06 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

На грани: вскрылись серьезные проблемы в отношениях Рудковской и Плющенко

комментарии

Ответить:

Гость860639
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всем нас рать на этого бездарного мажорного прыща
Гость850601
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А мальчик неплохой, трудолюбивый…..
1

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