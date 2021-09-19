Пугачева и Галкин не захотели видеть детей Киркорова на торжестве двойняшек

Лиза и Гарри Галкины отметили день рождения.

18 сентября дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина отпраздновали восьмой день рождения. Двойняшкам Гарри и Лизе устроили роскошную вечеринку в стиле "Звездных войн".

На мероприятии присутствовала старшая дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте, а также внук Примадонны Никита Пресняков и его жена. Кроме того, поздравить Лизу и Гарри приехали друзья-ровесники – дети бизнесменов и знаменитостей.

Между тем среди гостей не было наследников Филиппа Киркорова – Аллы-Виктории и Мартина. Светские сплетники отмечают, что это уже второй детский праздник, на который Пугачева не пригласила детей Киркорова. Дескать, Примадонна и ее муж не захотели видеть отпрысков поп-короля. Видимо, слухи о конфликте экс-супругов небезосновательны.

Поговаривают, что Алла Борисовна и Филипп Бедросович в пух и прах разругались. Знаменитости, которые много лет после развода поддерживали дружеские отношения, больше не общаются и не приглашают друг друга на торжества. Исключением было 50-летие Кристины Орбакайте. Киркоров был на вечеринке экс-падчерицы и даже пел для нее со сцены.

Отметим, вечер 18 сентября Филипп Киркоров посвятил женщине, которую обожает. Накануне в Государственном Кремлевском дворце юбилей отпраздновала Анна Нетребко.

"С днем рождения, Богиня!🌸 Спасибо тебе за этот незабываемый концерт! Береги свой Голос и Талант. Люби себя, ведь именно через эту любовь ты даришь любовь всем близким. Обожаю тебя!❤️(здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – признался Филипп Бедросович оперной диве в личном "Инстаграм".