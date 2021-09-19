Пугачева прилюдно кинула камень в Аниту Цой: Было стыдно

Алла Пугачева однажды пристыдила Аниту Цой за вызывающее декольте. 50-летняя артистка вспоминает этот случай до сих пор.

Инцидент произошел еще в 1997, однако оставила в памяти Аниты огромный след. Тогда она только начинала свой творческий путь, а Примадонна уже давно завоевала народную любовь и авторитет. В эфире программы "Однажды…" на НТВ Анита Цой рассказала подробно о том случае.

Молодую артистку позвали выступать в "Олимпийском" в "Рождественских встречах" Аллы Пугачевой. Естественно, для начинающего музыканта это огромный опыт и очень серьезный шаг. На радостях Анита так яро махала руками на сцене, что нескромное декольте не смогло скрыть все прелести российско-корейской певицы от посторонних глаз. Заметила это и Алла Борисовна, которая тут же сообщила Аните о проблеме. Она прилюдно бросила камень в огород слишком глубокого выреза певицы. "Поворачивается ко мне и говорит: "Цой, сиськи спрячь! ", – вспоминает артистка, – Мне было так стыдно!".

То платье певица хранит по сей день. Она рассказала об этом в эфире и продемонстрировала зрителям памятную вещь. Кстати, также Цой хранит и свадебное платье с их бракосочетания с Сергеем Цоем. Династический брак позже перерос в любовь.

Ранее в интервью для "Дни.ру" Анита Цой рассказывала, что из-за ненадлежащего обращения с корейским значком отличия ее депортировали из страны и запретили въезд. Напомним, артистка родом из Северной Кореи.