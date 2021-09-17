Пожилая бородатая птица: Киркорова высмеяли за нелепый вид

Совсем скоро Филипп Киркоров появится на экранах в образе сказочной Жар-птицы.

Накануне Нового года в кинотеатрах выйдет сказочный фильм "Последний богатырь: посланник тьмы", в котором Филиппу Киркорову досталась совершенно невероятная роль.

"Я играю Жар-птицу! Диковинную, яркую, волшебную…" – сообщил восхищенный артист.

В своем инстаграм-аккаунте певец уже поделился первыми кадрами со съемок фильма. На них исполнитель запечатлен в фантастическом костюме с множеством перьев, страз и блесток. На лице Киркорова – привычные мужчине черные усы и борода.

Сам артист пребывает в полном восторге от своего необыкновенного образа. Он получил большое удовольствие от съемок и уже с нетерпением ждет выхода фильма. Певец рекомендовал своим подписчикам не пропустить премьеру, которая будет чем-то особенным. По мнению Киркорова, колоритные сказочные персонажи должны гарантировать картине "Оскара".

Фолловеры артиста принялись живо обсуждать сказочную роль артиста. Некоторых людей смутил тот, факт, что Киркоров играет пожилую бородатую птицу. Неизвестно еще, как отнесутся к такому персонажу дети. Одним фолловерам вид звезды показался нелепым, впрочем, для короля поп-музыки вполне привычным. Кто-то даже высмеял певца за то, что он пришел на съемки в домашнем. Другие же поклонники признали, что перья очень идут артисту, и выразили уверенность, что на экранах он будет по-настоящему блистать.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Филиппа Киркорова сняли в обнимку со знойным красавцем.