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Шоу-бизнес
Пожилая бородатая птица: Киркорова высмеяли за нелепый вид

Пожилая бородатая птица: Киркорова высмеяли за нелепый вид

Совсем скоро Филипп Киркоров появится на экранах в образе сказочной Жар-птицы.
прочитано 339 раз

Накануне Нового года в кинотеатрах выйдет сказочный фильм "Последний богатырь: посланник тьмы", в котором Филиппу Киркорову досталась совершенно невероятная роль.

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Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

"Я играю Жар-птицу! Диковинную, яркую, волшебную…" – сообщил восхищенный артист.

В своем инстаграм-аккаунте певец уже поделился первыми кадрами со съемок фильма. На них исполнитель запечатлен в фантастическом костюме с множеством перьев, страз и блесток. На лице Киркорова – привычные мужчине черные усы и борода.

Сам артист пребывает в полном восторге от своего необыкновенного образа. Он получил большое удовольствие от съемок и уже с нетерпением ждет выхода фильма. Певец рекомендовал своим подписчикам не пропустить премьеру, которая будет чем-то особенным. По мнению Киркорова, колоритные сказочные персонажи должны гарантировать картине "Оскара".

Фолловеры артиста принялись живо обсуждать сказочную роль артиста. Некоторых людей смутил тот, факт, что Киркоров играет пожилую бородатую птицу. Неизвестно еще, как отнесутся к такому персонажу дети. Одним фолловерам вид звезды показался нелепым, впрочем, для короля поп-музыки вполне привычным. Кто-то даже высмеял певца за то, что он пришел на съемки в домашнем. Другие же поклонники признали, что перья очень идут артисту, и выразили уверенность, что на экранах он будет по-настоящему блистать.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Филиппа Киркорова сняли в обнимку со знойным красавцем.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 17 сентября 2021, 10:05 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость859134
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Феерично! Жар-птица, под названием ПЕТУХ. Королевишна, вы наша! Очень ждём, часы считаем до премьеры.
Сергей.
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Совсем скоро появится... ЛУЧШЕ БЫЛО БЫ,ЧТОБЫ НЕ ПОЯВИЛСЯ.
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