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Шоу-бизнес
Любовник Пугачевой раскрыл правду об отношениях с Пимадонной

Любовник Пугачевой раскрыл правду об отношениях с Пимадонной

Алла Пугачева была замужем пять раз. Стало известно об ее изменах.
прочитано 494 раза

Алла Пугачева всегда привлекала внимание большого количества мужчин. Все восхищались ее красотой, харизмой и, конечно, талантом. Певица никогда не страдала от недостатка внимания.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Примадонна сейчас находится в браке с юмористом Максимом Галкиным. Напомним, что это уже пятое замужество звезды. Оказывается, когда исполнительница была с концертным директором и по совместительству с третьим супругом Евгением Болдиным, она изменяла ему со знаменитым музыкантом.

Сердце исполнительницы хита "Миллион алых роз" выбрало Александра Розенбаума. До этого ходило множество слухов об их романе, сейчас же об этом рассказали знакомые артистов.

"Розенбаум спасал ее от уныния и равнодушия Болдина. С Сашей она впервые почувствовала себя слабой. Он спасал ее от уныния", — дал комментарий друг Пугачевой.

Сама певица и ее ухажер ничего не рассказывают. Они всячески уклоняются от ответов.

"А роман? Без комментариев", — подытожил Розенбаум.

Напомним, что Пугачева и Болдин состояли в браке около восьми лет. Выходит, что если Алла Борисовна, правда, завела интрижку со своим коллегой, то начала она это делать практически сразу после свадьбы.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Алла Пугачева. Фото: Vadim Tarakanov /Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 19 сентября 2021, 11:44 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Провернувшая авантюру Пугачева нажила врагов на съемках фильма "Женщина, которая поет"

комментарии

Ответить:

Сергей Прищепа
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Молодой Лейтенант Полиции заставил Пугачеву хрюкать целый час после того как она проиграла ему в картишки.....теперь у него есть видосик которым он её шантажирует......
Сергей Прищепа
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Ротару-Сила....
Меня так заводит ,когда Ротару своим Капитанским голосом командует залу поднимать руки вверх и хлопать..и ВСЕ безоговорочно повинуются и подчиняются...чего у Пугачевой никогда не получается....
Сергей Прищепа
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Вот эти фанаты Пугачевой..вместо того чтобы чистосердечно признать что Пугачева оказалась в проигрыше и открыто спокойно порассуждать о причинах проигрыша пытаются оспорить победу и превосходство Ротару...)
Сергей Прищепа
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Конечно надо чистосердечно признаться что Пугачева проиграла Ротару..и давноооо....Это подтверждают результаты большинства опросов на НТВ и в соцсетях....Правильно, что Пугачева замолчала...Народ больше любит Соню...
Сергей Прищепа
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Пугачиха не смогла убежать от Юрки Шатунова и он теперь катается на красной от стыда Пугачихе верхом....
Сергей Прищепа
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Как Пугачиха не пыхтит..а Вадим Казаченко без напряга всё равно её укладывает на обе лопатки.....и подолгу сидит на ней Верхом.....
Сергей Прищепа
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Лукашенко катался на Пугачевой верхом по огороду....
Сергей Прищепа
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Газманов за кулисами не упускает случая покататься на Пугачихе Верхом....
Сергей Прищепа
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Михаил Сергеевич Боярский красиво смотрится на Пугачевой Верхом.....
Гость854869
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Эта наша "Примадонна" с юности была слаба на передок...
1

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