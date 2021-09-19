Любовник Пугачевой раскрыл правду об отношениях с Пимадонной

Алла Пугачева всегда привлекала внимание большого количества мужчин. Все восхищались ее красотой, харизмой и, конечно, талантом. Певица никогда не страдала от недостатка внимания.
Примадонна сейчас находится в браке с юмористом Максимом Галкиным. Напомним, что это уже пятое замужество звезды. Оказывается, когда исполнительница была с концертным директором и по совместительству с третьим супругом Евгением Болдиным, она изменяла ему со знаменитым музыкантом.
Сердце исполнительницы хита "Миллион алых роз" выбрало Александра Розенбаума. До этого ходило множество слухов об их романе, сейчас же об этом рассказали знакомые артистов.
"Розенбаум спасал ее от уныния и равнодушия Болдина. С Сашей она впервые почувствовала себя слабой. Он спасал ее от уныния", — дал комментарий друг Пугачевой.
Сама певица и ее ухажер ничего не рассказывают. Они всячески уклоняются от ответов.
"А роман? Без комментариев", — подытожил Розенбаум.
Напомним, что Пугачева и Болдин состояли в браке около восьми лет. Выходит, что если Алла Борисовна, правда, завела интрижку со своим коллегой, то начала она это делать практически сразу после свадьбы.
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