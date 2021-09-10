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Шоу-бизнес
Покиньте страну в 24 часа: Цой объявили персоной нон-грата за оскорбление святыни

Покиньте страну в 24 часа: Цой объявили персоной нон-грата за оскорбление святыни

1 октября в Кремлевском дворце Анита Цой представит грандиозное юбилейное шоу "Пятый океан". Восторг, удивление, потрясение – именно это ждет зрителей. Впрочем, как всегда у певицы, ведь каждая ее программа становится сенсацией. Корреспондент "Дни.ру" встретился с Народной артисткой России после очередной репетиции и поговорил по душам.
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Анита, Ваши коллеги по сцене жалуются на отсутствие работы, отмены концертов, падение доходов. Вас эта ситуация коснулась?

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 Анита Сергеевна Цой

Анита Сергеевна Цой певица

Когда у людей в стране все хорошо, то и у артистов хорошо. А сегодня не очень важно, какой у тебя бизнес, ибо все в упадке. Например, шоколаде те, кто занимается Интернетом, похоронами…. Порой думаю, что, может, мне стоит перепрофилироваться? Но надо заниматься чем-то одним, чтобы было хорошо, а разрываться я не хочу. Впрочем, открою тайну: есть у меня задумка… Пока не говорю ничего – иначе все подхватят идею.

Но ведь музыка Вас кормила не всегда…

Да, начинала я с торговли в "Лужниках". Мне в ту пору надо было заработать на выпуск первого альбома и кормить семью, вот и занялась бизнесом. Тогда вся страна вышла на рынок, и именно там я проходила курс молодого бойца. В "Лужниках" прошла все – от строительства "витрин" из удочек, до строительства палаточных магазинов. Именно там я научилась стоять за себя, зарабатывать хорошие деньги. Но так же научилась и тратить с умом.

В августе исполнится 31 год вашего брака с Сергеем Цоем – редкое для артистического мира постоянство! Но он же был не первым Вашим мужчиной?

Первая влюбленность у меня случилась классе в седьмом, думаю. А по-взрослому я влюбилась лет в 18, перед собственной свадьбой. У меня подружка выходила замуж, я был свидетельницей, а он – свидетелем. И вспыхнули чувства. Любовь была очень яркой и горячей… В итоге же вышла замуж за Петровича, и он стал моим настоящим мужчиной.

Фото: Пресс-служба

Муж оказался ревнивый?

Да! Именно потому, что забрал меня юной и чистой в 19 лет. Петрович все время ждет подвоха, когда видит в моих клипах мужчин, подозревает, что у меня с ними роман. Но я всегда старалась его не компрометировать. И похоже он с годами расслабился… Поэтому сейчас, когда мы вместе уже 31 год, сняла очень откровенный и провокационный клип на песню "Пятый океан", чтобы взбудоражить чувства. И тогда он воспылает ко мне, чтобы все у нас началось сначала (смеется).

Но неужели у вас за столько лет не было любовника?!

Предложения любви поступают регулярно – даже от девушек. Очень серьезные люди боролись за мое внимание и благосклонность – делали предложения, присылали дорогие украшения, отправляли за мной самолеты. Но подарки я красиво возвращала обратно, в самолеты не садилась. Причем среди этих поклонников были даже те, которых мой муж считал своими друзьями. Один из них даже повесил в своем кабинете мой большой двухметровый портрет, на котором я была в одной легкой комбинации из шоу "Анита". И я там до сих пор... Такое же маленькое фото стоит у него в спальне, а человек-то женатый… За это жена меня люто ненавидела много лет. Лишь недавно она поняла, что зря ко мне ревновала. Но супругу про знаки внимания со стороны других мужчин я никогда не рассказывала. Мужскую дружбу или партнерские отношения разрушить легко. А мне хотелось видеть мужа счастливым. Хотя мне кажется, супруг, конечно, подозревал, как относятся ко мне его друзья. Поэтому он работал и поднимался все выше и выше, чтобы жену никто не увел и не переманил (смеется). И у него это отлично получается.

Фото: Пресс-служба

Сегодня вы – самая известная в мире кореянка из России. А правда, что из самой Кореи Вас в начале 90-х депортировали и объявили персоной нон-грата?

Уточню – из Северной Кореи. В 1990 году я приехала туда выступать на фестивале объединения Кореи. Организовал его товарищ Ким Ир Сен. А перед выступлением у меня разошлась молния на национальном платье. И единственное, что оказалось под рукой, был маленькие глазуревый значок с портретом Ким Ир Сена – буквально с монетку величиной. Когда мне его вручали, то просили очень дорожить им, как у нас в свое время пионерским или комсомольским значком с Лениным. А я им застегнула молнию… Уже после выступления я попросила гида нитку с иголкой, указав на мою проблему. А он увидел, что у меня на молнии значок, побледнел, куда-то убежал, вернулся, и на чисто русском языке, хотя до того общение шло на английском, сообщил, что я срочно должна собрать вещи и покинуть страну в течение 24 часов. Правда, пару лет назад я узнала, что запрет на въезд снят и претензий ко мне больше нет.

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Фото: Пресс-служба
Автор: 10 сентября 2021, 13:01

комментарии

Ответить:

Гость852920
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Бблляядь, вторая Волочкова! Самолеты за ней присылали, теплоходы... А самолеты не кукурузники, случаем? А яхты- теплоходы не моторные лодки "казанка" с мотором Вихрь или, того лучше, Москва?! Сказочница косоглазая! Вот интересно, чего эти перестарки, чем дальше и старее, тем больше и глубже уходят в экскурс своей молодости, и уж точно, не всегда правдивый? Садились бы и писа́ли свои мемуары- фантазии! Глядишь, и повеселили бы народ.
Гость852787
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Сестра Анжелики Агурбаш. Бабки есть- ты певунья. Серёжа натырил при Лужке, можно и баловать жёнушку. Звание Народная артистка получила. Только вопрос- ЗА КАКОЙ ХРЕН?
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