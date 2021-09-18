Дети ошарашили Пугачеву и Галкина в день рождения

Гарри и Лизе сегодня 8 лет. В честь этого события ребята решили порадовать родителей.

Звездный отец регулярно делится в своем блоге фото и видео с участием 8-летних близнецов. День их рождения не стал исключением. Максим Галкин опубликовал видео, где дети дарят родителям подарки. Максим был ошарашен, что в день своего рождения сын и дочь решили сделать своими руками презенты для родителей.

Потом Гарри и Лиза продекламировали стихотворение про брата и сестру. Друг для друга наследники тоже заготовили сюрпризы. Гарри вручил Лизе букет цветов, а она презентовала ему пакет с подарком. Родители исполнили поздравительную песню, подарили подарки. Ребята задули свечки на именинном торте.

Поклонники звездной семьи присоединились к поздравлениям и написали в комментариях много добрых слов. "Счастье. Поздравляю с днем рождения. Замечательные", "Поздравляю, Дорогие и Вас и ваших фантастических ангелочков", "Поздравляю чудесных Гарика и Лизочку, а так же их родителей", "С Днем Рождения прекрасных малышей и счастливых родителей! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написали комментаторы.

Ранее Максим Галкин порадовал подписчиков фото из автомобиля. Под снимком он решил поинтересоваться, как дела у его фолловеров. Они с радостью делились с артистом своими занятиями. Однако некоторые заметили, что губы Максима выглядят иначе. Подписчики предположили, что они накрашены. Но Галкин поспешил заверить, что они ошиблись.