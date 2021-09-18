Пугачева проигнорировала важное событие в жизни Преснякова

Вчера у Никиты Преснякова состоялся актерский дебют на сцене Губернского театра в Москве. Алла Пугачева не пришла поддержать наследника.

Внук Примадонны исполнил главную роль в мюзикле "Безымянная звезда". На премьере присутствовали звезды шоу-бизнеса и друзья семьи. Однако знаменитой бабушки среди зрителей не было. Алла Пугачева буквально бросила внука одного на сцене и не пришла посмотреть, как он впервые исполняет главную роль в театральной постановке.

Спектакль прошел на "ура". Зрители и критики оценили явный актерский талант младшего Преснякова. Секретом успеха Никиты считают его искренность и то, что он не пытается казаться профессиональным актером. Партнерша Никиты Преснякова по сцене Анна Снаткина тоже заслужила бурю оваций. Их дуэт запал зрителям в душу.

Что касается Аллы Пугачевой, причина ее отсутствия неизвестна. Однако предполагается, что знаменитая бабушка посмотрит спектакль сегодня, во второй день дебютной игры внука.

Ранее Примадонна и ее муж Максим Галкин оказались в центре внимания из-за конфликта с соседями. Когда звезды возводили особняк в деревне "Грязь", прилегающие дороги сильно пострадали. Жители пожаловались, что им неудобно добираться домой.