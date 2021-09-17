Пугачева подложила свинью простому народу: Знакомиться не хочется

Особняк Аллы Пугачевой и Максима Галкина надежно отгорожен от покосившихся домиков и разбитых дорог высоким забором. Однако соседи, как оказалось, не в восторге, что рядом с ними обитают звезды.

Несколько лет назад люди, живущие рядом со знаменитостями, устроили настоящий скандал. Все дело в том, что из-за строительства грандиозного сооружения, все остальные дороги, ведущие к деревне "Грязь" оказались испорчены. Тогда соседи заявляли, что им стало тяжело добираться до собственных домов, а звездная семья не спешила исправлять ошибку.

К дому Аллы Пугачевой и Максима Галкина ведет самая лучшая дорога в деревне. Остальные же дороги, по словам соседей, им пришлось ремонтировать на свои деньги. "Помощи не просили", – заявили они. Именно этот факт стал первым камнем преткновения между знаменитостями и окружающим их народом. Некоторые отметили, что все знают пару, но они живут в собственном мире за высоким забором.

По словам женщины из деревни, она читала в СМИ, что якобы Примадонна и ее супруг навещали соседей и дарили подарки, но своими глазами ничего подобного она не видела и презентов не получала. Известно, что пара обустроила для своих и соседских детей детскую площадку с игрушками. Там иногда появляются Лиза и Гарри в сопровождении охраны и нянь.

Аллу Пугачеву и Максима Галкина в поселке никто не видит. При этом "люди в костюмах" якобы часто заходят в супермаркеты, чтобы приобрести продукты, но посылает ли их звездная пара – никому неизвестно. Еще один местный житель тоже возмущен тем фактом, что ремонтные работы в особняке велись круглосуточно, а дороги оказались испорчены. "Знакомиться не хочется", – заявил он.

