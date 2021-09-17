"На большую сцену ее не пустят!": возлюбленная Виторгана шокировала россиян

Актриса Нино Нинидзе начала карьеру певицы.

17 августа – особенный день для Нино Нинидзе. Она представила поклонникам свою первую песню "Письмо себе" и клип. Актриса является не только исполнителем этой композиции, но и автором.

Одним из первых с важным событием Нинидзе поздравил ее возлюбленный, актер Максим Виторган. Он опубликовал в своем инстаграм-аккаунте клип избранницы. Артист попросил подписчиков делать репосты и перепевать песню Нино. "Малышка, беги, лети, пари!", – с любовью обратился он к своей пассии.

Стоит отметить, что публика весьма положительно отозвалась о творчестве Нино. Они восхитились вокальными данными актрисы и оценили мелодию. Также поклонники высоко оценили видеоклип. Однако некоторые интернет-пользователи выразили сожаление, что большого успеха возлюбленная Виторгана не сможет добиться. Конечно, нашлись и критики.

"Шок и восторг! До мурашек!", "Классно! Талантливо! Только на большую сцену ее не пустят! Ниша занята такими как Бузова", "Клип хороший, но это не песня, а речитатив, голос не слышно, прочтение не мелодичное, грустно", "Слова ни о чем, уж простите", – прокомментировали фолловеры.

Ранее "Дни.ру" писали о чувствах Нино Нинидзе к актеру Даниле Козловскому. В недавнем интервью актриса призналась, что с первого взгляда влюбилась в коллегу, вместе с которым она работает над фильмом "Карамора".