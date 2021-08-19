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Шоу-бизнес
"До сих пор влюблен": Виторгана уличили в страстных чувствах к чужому супругу

"До сих пор влюблен": Виторгана уличили в страстных чувствах к чужому супругу

Фанаты уверены: такой мужчина, как Максим Виторган, мог бы украсить любую женщину. Что думает он сам, пока неизвестно.
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После развода с Ксенией Собчак, которая оставила супруга ради режиссера Константина Богомолова, актер нашел утешение в объятиях коллеги грузинского происхождения – Нино Нинидзе. Пара встречается уже около двух лет, но о свадьбе речи пока не идет, поэтому поклонники артиста продолжают гадать об истинных чувствах Максима Виторгана.

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 Максим Эммануилович Виторган

Максим Эммануилович Виторган Актер

 Кристина Игоревна Асмус

Кристина Игоревна Асмус актриса

Накануне в инстаграм-аккаунте актера появилось фото, которое добавило еще больше интриги в этот вопрос. Виторган опубликовал снимок, на котором его нежно обнимает недавно разведенная Кристина Асмус. Судя по всему, кадр был сделан на съемках нового фильма, но сам актер не стал пояснять происходящее.

Фолловеры Виторгана сразу оценили, как актеры смотрятся вместе, и пришли к выводу, что из них получилась бы шикарная пара. Впрочем, некоторым фанатам не понравилось, что Асмус уже "добралась до Виторгана", ведь такой мужчина может стать прекрасным спутником и для более достойной женщины. Но, пожалуй, наиболее интересной оказалась версия о том, что Виторгану не нужна ни Асмус, ни Нинидзе, ни даже Собчак, ведь он питает нежные чувства к мужчине.

Один из пользователей написал:

"Я вам ответственно заявляю, Асмус и Нино это все отмазки, на самом деле Ветроган до сих пор влюблен в Богомолова, и ни как не может простить Собчихе что она его увела! инфа 100%," (Орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.).

Максим Виторган не стал комментировать догадки о своей личной жизни, но, вероятно, замечания подписчиков заставили его посмеяться от души.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 19 августа 2021, 15:03 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Собчак и Виторган прикинулись незнакомцами на светской тусовке

комментарии

Ответить:

Гость825717
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Похоже сам пользователь, который так громко пукнул, сам в кого то влюблен Вперед мой мальчик
1

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