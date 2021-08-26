"У нас случилась любовь": возлюбленная Виторгана Нинидзе не устояла перед Козловским

Нинидзе, судя по всему, очарована Козловским.

30-летняя актриса Нино Нинидзе снимается в картине Данилы Козловского "Карамора". В свежем интервью возлюбленная Максима Виторгана призналась, что моментально нашла общий язык с режиссером ленты.

"С первого взгляда на пробах у нас случилась любовь", – сказала Нино в свежем интервью.

Данила, как поведала Нино, требователен к подчиненным и во всем стремится к идеалу. Актерам он ставит очень высокую планку, за что на него некоторые обижаются. Между тем, как заметила Нинидзе, злобу на Козловского таят те, кто не дотягивает до установленного им уровня. Если у Нино что-то не получалось на съемках "Караморы", она "рефлексировала" и стремилась выполнить задачу как можно лучше, чтобы угодить режиссеру.

Судя по всему, Нино Нинидзе не устояла перед обаянием Данилы Козловского. Возможно, 48-летнему Максиму Виторгану стоит держать ухо востро.



Данила Козловский, по слухам, разбил немало женских сердец. Поговаривают, что актер не моргнув глазом бросил только родившую от него модель Ольгу Зуеву ради актрисы Оксаны Акиньшиной. Данила и Оксана воспылали страстью друг к другу на съемках фильма "Чернобыль", где играли влюбленных. Годами ранее, работая в картине "Академия вампиров", Козловский, как говорят, соблазнил партнершу по кадру Зои Дойч, после чего поставил точку в недолгом романе с Юлией Снигирь.

Данила Козловский в картине "Карамора" не только режиссер, но и исполнитель главной роли. События ленты разворачиваются в начале 20 века. Герой Козловского объявляет войну вампирам, которые по сюжету правят Россией.

