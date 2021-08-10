"Как ты могла?": Виторган обратился к Собчак с неожиданным признанием

Максим Виторган отправил трепетное письмо бывшей супруге. Ксения Собчак получила неожиданное послание.

Шестилетний брак Ксении Собчак и Максима Виторгана рухнул в 2019 году с громким скандалом. Телеведущая признавалась, что причиной разрыва стали взаимные упреки, невнимание и накопленные обиды. Сейчас Максим Виторган счастлив с актрисой Нино Нинидзе, но до сих пор размышляет о бывшей жене. Артист внезапно написал экс-супруге трогательный текст, который не смог оставить россиян равнодушными. Остались у него какие-то чувства к Ксении Собчак или нет, а мощную поддержку он ей все же оказал.

Все началось с того, что Ксения Собчак опубликовала в инстаграм-аккаунте фото с покойным отцом, который загадочным образом умер в начале века. В память о политике начали добавлять небольшие комментарии, а Максим Виторган отправил вполне полноценное письмо. Актер признал Анатолия Собчака победителем с трагической судьбой. "Папа твой был человеком совершенно выдающихся личных качеств", — обратился бывший муж к звездной блондинке.

Пользователи Сети не ожидали, что Максим Виторган будет писать что-то серьезное экс-возлюбленной. Кроме того, их поразило повышенное внимание и деликатное отношение актера к бывшей супруге. Некоторые сочли, что артист попытался снискать расположение Ксении Собчак. "Как ты могла с ним развестись, с Виторганом?" — спросили у журналистки в комментариях.