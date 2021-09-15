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Шоу-бизнес
Заносчивую Пугачеву поставили на место: Не здоровалась и опаздывала

Заносчивую Пугачеву поставили на место: Не здоровалась и опаздывала

О непростом характере Аллы Пугачевой слухи ходят достаточно давно. Многие утверждают, что раньше одно ее слово могло перевернуть судьбу другого исполнителя. Якобы успех многих зависел от расположения знаменитости.
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Долгое время Валентина Григоренко занимала должность главного администратора концертных программ. Почти всю жизнь она провела, общаясь с известными людьми. Среди тех, с кем ей удалось поработать, были и такие выдающиеся имена, как Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон и многие другие. Оказалось, что с Аллой Борисовной администратор так и не встретилась по долгу службы, но общения с ней ей и без того хватило сполна.

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Валентина рассказала, что познакомилась с Аллой Пугачевой в 80-е годы в Сочи. Тогда звезда эстрады собиралась выйти замуж за Евгения Болдина. Администратор хорошо помнит, что в тот день им пришлось задержать концерт, так как артистка опаздывала. Все невероятно переживали, а знаменитость приехала в зал лишь через 45 минут.

Однако у Григоренко остались и другие воспоминания. Однажды они вместе проводили время на даче Сталина. Там Алла Борисовна сама предложила ей вместе спеть песню, много контактировала с ней. Через некоторое время Валентина случайно встретила певицу в "Росконцерте". Примадонна даже не поздоровалась.

О причинах подобного поведения можно лишь гадать, но администратор концертных программ до сих пор крайне удивлена. При этом главной конкуренткой звезды, Софией Ротару, Валентина невероятно восхищается. Она отметила, что исполнительница всегда была крайне закрыта, любила только одного мужчину, помогала родителям и делала все для своей семьи. "Положительная со всех сторон", – призналась она.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 15 сентября 2021, 09:41 Источник: "Ютуб" ✓ Надежный источник
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