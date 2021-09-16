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Шоу-бизнес
Изменившегося Галкина уличили во лжи: Пристрастился к макияжу

Изменившегося Галкина уличили во лжи: Пристрастился к макияжу

Максим Галкин активно ведет свой блог в "Инстаграме". Он часто выкладывает самые разные посты, а потому слухи преследуют его повсюду.
прочитано 379 раз

Накануне пародист опубликовал селфи из автомобиля. Он поинтересовался, как дела у его подписчиков. Многие знаменитости тут же ответили артисту. Светлана Бондарчук рассказала, что едет на йогу и очень хочет есть, Алика Смехов многозначительно сообщила, что "пока не родила", а Николай Басков написал, что у него все в порядке. Однако поклонники супруга Аллы Пугачевой были заняты совсем другими мыслями.

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 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

В какой-то момент под постом появился неожиданный комментарий. Одной из поклонниц вдруг показалось, что артист пытается обмануть всех. Она отметила, что Максим Галкин красит губы, которые "и так красивые". Юморист, который любит пообщаться с поклонниками, написал: "Свят, свят".

Позднее Максим ответил всем поклонникам. Он опубликовал ролик, где крупным планом показал свои губы. Пародист подчеркнул, что не красит их. Для того, чтобы доказать подписчикам, что он говорит правду, Галкин даже потер их руками. Цвет остался тем же. "Что поделаешь, с такими уродился", – посмеялась знаменитость.

Напомним, из-за моложавого и свежего внешнего вида Максима Галкина, его постоянно пытаются уличить в обмане. Периодически звезду обвиняют в злоупотреблении пластическими операциями. Однако, судя по всему, артист не практикует подобное. Он внимательно следит за собой, а хорошая генетика помогает ему в этом.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 16 сентября 2021, 09:41 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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