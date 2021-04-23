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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com Фото: www.instagram.com/ efremenkovvvva/

Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю

На уходящей неделе особенно отличились Максим Галкин и Анастасия Макеева. Самые яркие скандалы шоу-бизнеса, собрали "Дни.ру".
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Галкину досталось за костюм супергероя

Список самых громких скандалов шоу-бизнеса открывает шумиха вокруг Максима Галкина. Супруг певицы Аллы Пугачевой разместил в своем инстаграм-аккаунте серию фотографий, на которых он позирует в костюме супергероя.

Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com

Многие пользователи посчитали опубликованные снимки нелепыми. По их мнению, известному артисту следует вести себя соответственно возрасту. "Мальчик не наигрался", – заявил один из комментаторов.

Макеева уговорила сына своего ухажера бросить мать и переехать к отцу

Конфликт актрисы Анастасии Макеевой с бывшей женой своего возлюбленного Светланой Мальковой обрастает новыми подробностями. Звезда убедила сына своего ухажера переехать к отцу.

Об этом рассказала Малькова в социальных сетях. Женщина обвинила Макееву в том, что она целенаправленно разрушает ее семью. По словам потерпевшей, сначала актриса увела ее мужа, а затем – "забрала" старшего отпрыска.

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com

"Я снова бессильна...", – разоткровенничалась Малькова. Сердобольные подписчики призвали ее взять себя в руки и надеяться на лучшее. Они считают, что мужчина в конце концов разочаруется в Макеевой и вернется в семью.

Лоза заявил, что Алибасов ничего не понимает в музыке

Еще один скандал шоу-бизнеса недели оказался связан с певцом Юрием Лозой. В конце 70-х артист был участником группы "Интеграл". Он поделился неприятными воспоминаниями о работе с руководителем коллектива Бари Алибасовым.

Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com

Лоза заявил, что многие участники "Интеграла" не выносили Алибасова. По его словам, Бари Каримович совсем не разбирался в музыке и отверг композицию "Плот", которая через несколько лет стала хитом.

Зрители разнесли обновленный "Дом-2" после первого эфира

Первый выпуск обновленного реалити-шоу "Дом-2" был показан 19 апреля. Вдохнуть вторую жизнь в проект решил телеканал "Ю". На поляну вернулись Ксения Бородина, Ольга Орлова и Влад Кадони.

Многие зрители остались не в восторге от возрожденного шоу. Они уверены, что продюсерам не удастся вернуть "Дому-2" былую популярность. "Позор!", – возмущались комментаторы в социальных сетях.

Фото: www.instagram.com/ efremenkovvvva/

Россиян не устроило даже то, что создатели изменили состав участников. К десяти старым звездам присоединились пятнадцать новеньких. Создатели надеялись, что новые типажи внесут разнообразие в проект.

Жители деревни грязь пожаловались на Пугачеву и Галкина

Завершает список скандалов шоу-бизнеса недели шумиха вокруг певицы Аллы Пугачевой и артиста Максима Галкина. Сразу несколько жителей подмосковной деревни Грязь пожаловались на звезд, проживающих в замке.

Соседи заявили, что Примадонна и ее супруг разбили все дороги в поселении. Одна из собеседниц рассказала, что на территорию звездного замка постоянно приезжали фуры, которые в итоге испортили асфальт.

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com

Также выяснилось, что продуктовые наборы, которые раздают Пугачева и Галкин жителям деревни, достаются далеко не всем. Помощь получают только обитатели бараков, до остальных людей паре нет дела.

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Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 23 апреля 2021, 17:44 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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