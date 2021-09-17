Женатый Серебряков появился на публике с юной красоткой

Алексей Серебряков в компании молодой спутницы явился на премию GQ "Мужчина года".

Ежегодное светское мероприятие состоялось накануне в столичном театре Моссовета. На премии собрались многочисленные звезды театра и кино, популярные исполнители и спортсмены, завоевавшие медали на Олимпиаде в Токио. Появился на красной дорожке и Алексей Серебряков.

57-летний артист состоит в браке с хореографом Марией. Однако в этот вечер его спутницей стала Дарья – приемная дочь Серебрякова. Супруга артиста родила девочку в своем первом браке. Со временем Дарья стала настоящей красавицей, и очень выигрышно смотрелась на светской тусовке рядом с актером. Для мероприятия девушка облачилась в платье-комбинацию и стильный черный жакет, а дополнила образ босоножками на шпильке.

Юная спутница знаменитого артиста сразу заинтриговала поклонников, но отношения мужчины и женщины оказались всего лишь родственными. Как сообщила "ЭГ", на мероприятии Дарья тщательного оберегала отца от излишнего внимания прессы.

Напомним, что у Алексея Серебрякова и его супруги нет совместных кровных детей. Кроме Дарьи пара воспитывает приемных сыновей Степана и Данилу: двое мальчиков были взяты из разных детских домов.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что покинувший страну Алексей Серебряков взмолился о помощи.