На каких фильмах заработал Серебряков после переезда в Канаду

Российский актер Алексей Серебряков возмутил россиян своими словами о национальной идее. По его словам, озвученным в интервью популярному блогеру Юрию Дудю, национальной идеей в стране являются сила, наглость и хамство. Многие сочли такое определение оскорбительным. Отметим, еще в 2012 году Алексей Серебряков уехал жить в Канаду. Впрочем, деньги он предпочитает зарабатывать в России. В каких фильмах снялся актер после того, как покинул Родину, смотрите в галерее Dni.Ru.