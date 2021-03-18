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Почему Серебряков вернулся на родину после слов о хамстве как национальной идее России

Почему Серебряков вернулся на родину после слов о хамстве как национальной идее России

Алексей Серебряков попал в кино случайно, и ему удалось сделать блестящую карьеру. Однако последнее время имя артиста звучит в прессе в основном по случаю громких высказываний. Например, не так давно актер заявил в интервью Юрию Дудю, что национальная идея России – сила, наглость и хамство.
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Будущая звезда родилась в Москве в 1964 году в семье инженера-конструктора и врача. Мальчик с детства увлекался музыкой и даже учился играть на баяне. Как-то раз Серебряков попал на фотографию корреспондента газеты "Вечерней Москвы". Именно этот снимок и стал началом его творческого пути.

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 Алексей Валерьевич Серебряков

Алексей Валерьевич Серебряков актер театра и кино, народный артист Российской Федерации

Ассистент режиссера Владимира Краснопольского искал мальчика, похожего на актера Вадима Спиридонова, и случайно увидел в газете фото Алексея Серебрякова. Так ребенок получил свою первую роль в кино. Юный артист хорошо себя зарекомендовал, поэтому его начали приглашать и в другие картины: "Вечный зов", "Алые погоны". После школы Алексей Серебряков поступил в ГИТИС и попал на курс к Олегу Табакова, а после окончания вуза стал актером "Табакерки".

Одну из значимых ролей в кино артист исполнил в культовом сериале нулевых "Бандитский Петербург", в котором предстал в образе криминального авторитета по кличке Адвокат. Некоторые критики уверены, что именно в этот период за актером закрепилась репутация человека, который может воплотить на экране образ неоднозначного героя.

Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com

Последними запоминающимися работами Алексея Серебрякова в кино стали роли в социальной драме Андрея Звягинцева "Левиафан" и фильме "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов". Впрочем, артист берется и за кассовые сериалы, несмотря на то, что недолюбливает телевизионный формат.

"Большой сериал для меня — это очень тяжелая дистанция, практически невыносимая. Самое страшное, что может быть в моей жизни — это если мне предложат 240 серий за такие деньги, что я не смогу отказаться — пойму, что надо идти, чтобы обеспечить семью. Телевизионный формат я не люблю", – как-то раз заявил актер.

Личная жизнь

Алексей Серебряков женат на танцовщице Марии. Пара знакома с 80-х, однако их отношения начались значительно позже. После распада Советского Союза девушка эмигрировала в Канаду, там вышла замуж и родила дочь Дашу. Как-то раз артистка приехала в Россию навестить родителей, и на дне рождения друзей встретила Алексея Серебрякова.

У артиста вспыхнули чувства, и он признался в них Марии. "Я понимал, что она очень скоро уедет из страны и я вновь потеряю ее. Тогда я и сказал: "Я же люблю тебя!". Когда девушка узнала, что дорога Алексею, то приняла решение развестись. Как признался актер, в то время им было очень трудно, но они понимали, что им суждено быть вместе.

Фото: Juliya Khanina/Russian Look/www.globallookpress.com

Своих детей у пары нет. Однако супруги усыновили двоих мальчиков – Данилу и Степана. Поначалу семья жила в Москве, затем в Подмосковье, а в 2012 году Алексей Серебряков перевез родных в Канаду. Как заявил тогда артист, причиной эмиграции стала неблагоприятная социальная обстановка в России.

"Хочу, чтобы дети понимали, что могут цениться знания, трудолюбие, что необязательно толкаться локтями, хамить, быть агрессивными и бояться людей. Уличная идеология цивилизованной страны — это доброжелательность и терпимость, то, чего так недостает в России", – отметил Алексей Серебряков.

Фото: Server Amzayev/Russian Look/www.globallookpress.com

Стоит отметить, что актер неоднократно резко высказывался в адрес политической ситуации на родине. Например, самое громкое заявление он сделал в 2018 году в интервью Юрию Дудю. "Если отъехать на 30, 50, 70 километров от Москвы, вы увидите много элементов из 1990-х годов. До сих пор ни знание, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются национальной идеей. Национальной идеей являются сила, наглость и хамство", – отметил Алексей Серебряков.

Слова артиста не понравились ни народу, ни представителям шоу-бизнеса. Актер до сих пор получает упреки от коллег. В 2021 году стало известно, что знаменитость вернулась из Канады обратно в Россию. "Я и не уезжал, собственно говоря. Я вывез детей, чтобы поучить", — признался Серебряков.

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Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 18 марта 2021, 18:23 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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Оскандалившемуся Серебрякову вручили престижную премию

комментарии

Ответить:

Гость660417
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Алексей Серебряков талантливый актёр, прекрасный, умный, честный человек, достойный огромного уважения. Крепкого здоровья Вам, Алексей, счастья и удачи всей Вашей семье.
Гость647727
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Если он такой пренципиальный, то почему его посылы не касаются его самого? Почему же он снимается в низко пробных, жутких сериалах? Фактически наш кинематограф приказал долго жить уже давно, а он все снимается и снимается... Дебит с кредитом не сходится. Неприятная особь.
Гость665251
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Гость665218
все это омерзительно слышать от серебрякова
Уважаю Серебрякова.
Гость665254
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Уважаю
007
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Все познаётся в сравнении....
Гость661493
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В Канаде уже давно филипинцы,пакистанцы,афганцы,индусы,свои деревни туда перевезли,местные сидят на наркоте,пособиях...Размечтался о Рае на Земле! Нет его,на себя посмотри и поймёшь...
Гость665218
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совесть осталась в канаде
Гость665218
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все это омерзительно слышать от серебрякова
1

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