Бросивший страну Серебряков взмолился о помощи

Звезда лент "Левиафан", "Жмурки", "Обитаемый остров" и многих других Алексей Серебряков несмотря на свою популярность, никогда не вел соцсетей. Из-за этого он и пострадал.
Как выяснилось, неизвестные создали его ненастоящий профиль и собирают на этом неплохой трафик. Сейчас число подписчиков фейковой страницы достигает уже более семи миллионов человек.
Серебряков призвал поклонников не поддаваться на провокации и заблокировать этот аккаунт, к которому он ен имеет никакого отношения. На странице авторы контента пишут от его лица сообщения, в том числе и политического смысла.
"Я хочу обратиться к вам с просьбой о помощи... прошу вас пожаловаться на эту страницу", – сказал Серебряков.
Напомним, несколько лет назад в разговоре с Юрием Дудем актер назвал главными составляющими российской национальной идеи является сила, наглость и хамство. После этого на него обрушилась волна негатива.
Стоит отметить, что сам Серебряков с семьей уже давно живет в Канаду. Свой переезд он мотивировал неблагоприятной ситуацией в России. Многие фанаты тогда отвернулись от него, заявив, что актер якобы отвернулся от страны.
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