Перед смертью близкий друг разоблачил Пугачеву

Алла Пугачева и Борис Краснов дружили и работали вместе в течение многих лет.

7 сентября давний друг Примадонны – сценограф Борис Краснов навсегда покинул этот мир, не сумев справиться с тяжелой болезнью. Еще до этого, когда мужчина чувствовал себя хорошо, он успел дать интервью, в котором рассказал, что он на самом деле думает об Алле Пугачевой.

В течение своей жизни Борис Краснов работал с большим количеством звезд российского шоу-бизнеса, и многие из них в тот или иной момент разочаровали художника, но не Алла Борисовна. По мнению сценографа, Пугачева – настоящая личность, восхищаться которой люди будут еще долго.

При этом у певицы есть свои странности. Например, она очень субъективна и часто непоследовательна. Краснов признался "ЭГ", что ему всегда было трудно чувствовать настроение Примадонны, однако для совместной работы с ней было необходимо существовать на одной волне. Если человеку, работающему с певицей, случалось сбиться с ее курса, то последствия могли быть непредсказуемыми.

"Некоторые ее поступки могут повергнуть в шок," – заявил сценограф.

Художник вспомнил случай, когда во время подготовки "Рождественских встреч" певице вдруг понадобилась арка в неподходящем месте. Краснов тогда возразил Пугачевой, за что был наказан – артистка схватила мужчину за грудки и начала трясти. В результате сценограф быстро все понял и отправился дело свое дело.

На прошлой неделе состоялось прощание с Борисом Красновым. Примадонна, конечно, не могла пропустить это событие. Убитая горем Алла Пугачева явилась на похороны, но и там устроила провокацию.