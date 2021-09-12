Один звонок – жизнь сломана: вскрылись ужасающие данные о Пугачевой

Аллу Пугачеву многие любят за ее харизму и талант. Но есть и те, кто не согласен со мнением большинства.

Уже давно ни у кого нет сомнений в том, что Алла Пугачева – великая артистка. Ее песни знают наизусть, а ее харизме можно только позавидовать. Еще в молодости Примадонна начала помогать начинающим певцам подняться на вершину.

Так, благодаря Пугачевой вся Россия узнала об Алсу, Филиппе Киркорове, Сергее Звереве и, конечно, Максиме Галкине. Артисты до сих благодарны исполнительнице хитов "Позови меня с собой", "Любовь, похожая на сон", "Будь или не будь" за помощь в становлении звездами.

Но нашлись и те, кто обвинил супругу юмориста в том, что она могла с легкостью перекрыть дорогу любому, просто сделав один звонок. Некоторые уверены, что этим она сломала жизнь не одному музыканту.

"Я знаю целый ряд исполнительниц, которых услышала Алла Борисовна, и их не стало слышно. Кто-то скажет, что это миф. Нет! Почему? Алла имеет очень весомое мнение", – рассказала Наталия Гулькина Елене Ханге.

Экс-солистка поп-группы "Мираж" также заявила, что в шоу-бизнесе до сих пор творится беспредел. Славу можно купить за деньги, а действительно талантливые люди не могут пробиться, потому что у них нет на это финансов.

Интервьюер была шокирована такой информацией и привела в пример певицу Манижу, которая поехала представлять Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение", не имея связей.

"Как она поехала? Какое народное голосование? Какая вы наивная", – просто ответила Гулькина.

Она убеждена, что такая несправедливость происходит везде. С мешками денег можно стать успешным и на конкурсах, и на телевидении, и на радио.