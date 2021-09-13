Возбужденный Галкин обнародовал кадры Пугачевой в БДСМ-наряде: С двумя красотками

Накануне Максим Галкин похвастался семейной идиллией. Он показал поклонникам свою супругу и детей.

Союз пародиста и певицы уже давно негласно считается одним из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе. Все дело в том, что возлюбленные поженились еще в 2011 году. До этого они были знакомы десять лет. Спустя два года после свадьбы, у знаменитостей родились дети. Теперь Лиза и Гарри популярны в Сети не меньше родителей. В "Инстаграме" Галкина рубрика, связанная с маленькими шалостями двойняшек, является самой ожидаемой у подписчиков.

Вчера Максим Галкин показал, как они с семьей собираются на праздник к друзьям. Ролик вызвал невероятные споры в Сети. Все дело в том, что сам юморист выбрал для выхода достаточно скромный наряд: джинсовую куртку и светлую футболку. Алла Пугачева же привлекла внимание многих пользователей. Примадонна отечественной эстрады решилась на крайне эффектное появление, а очарованный супруг не смог сдержаться и принялся активно восхищаться ее внешним видом за кадром. Показал он и нарядных наследников.

Алла Борисовна облачилась в темный приталенный костюм. Помимо массивного пояса, в глаза поклонников бросили свисающие с юбки цепи. Образ завершила тяжелая кожаная куртка. Некоторые подписчики отметили, что в однотонном образе артистки есть нечто из культуры БДСМ. Другие же просто восхитились сохранностью звезды.

"Алла Борисовна, Вы просто великолепны", "С двумя красотками", "Алла совершенно бесподобно выглядит! Красотка", "Ну, просто бомба", "И не только модные, красивые и счастливые", "Просто загляденье", "Я завидую Максиму. Такая женщина", – ахнула публика.

