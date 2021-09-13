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Шоу-бизнес
Возбужденный Галкин обнародовал кадры Пугачевой в БДСМ-наряде: С двумя красотками

Возбужденный Галкин обнародовал кадры Пугачевой в БДСМ-наряде: С двумя красотками

Накануне Максим Галкин похвастался семейной идиллией. Он показал поклонникам свою супругу и детей.
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Союз пародиста и певицы уже давно негласно считается одним из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе. Все дело в том, что возлюбленные поженились еще в 2011 году. До этого они были знакомы десять лет. Спустя два года после свадьбы, у знаменитостей родились дети. Теперь Лиза и Гарри популярны в Сети не меньше родителей. В "Инстаграме" Галкина рубрика, связанная с маленькими шалостями двойняшек, является самой ожидаемой у подписчиков.

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 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Вчера Максим Галкин показал, как они с семьей собираются на праздник к друзьям. Ролик вызвал невероятные споры в Сети. Все дело в том, что сам юморист выбрал для выхода достаточно скромный наряд: джинсовую куртку и светлую футболку. Алла Пугачева же привлекла внимание многих пользователей. Примадонна отечественной эстрады решилась на крайне эффектное появление, а очарованный супруг не смог сдержаться и принялся активно восхищаться ее внешним видом за кадром. Показал он и нарядных наследников.

Алла Борисовна облачилась в темный приталенный костюм. Помимо массивного пояса, в глаза поклонников бросили свисающие с юбки цепи. Образ завершила тяжелая кожаная куртка. Некоторые подписчики отметили, что в однотонном образе артистки есть нечто из культуры БДСМ. Другие же просто восхитились сохранностью звезды.

"Алла Борисовна, Вы просто великолепны", "С двумя красотками", "Алла совершенно бесподобно выглядит! Красотка", "Ну, просто бомба", "И не только модные, красивые и счастливые", "Просто загляденье", "Я завидую Максиму. Такая женщина", – ахнула публика.

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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 13 сентября 2021, 09:36 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю

комментарии

Ответить:

Гость847184
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Эта старая легенда Пугачиха и была-то востребованной из-за знаменитых мужей.Были певицы и получше ее.Не так ,уж,много и песен-то народ из ее репертуара помнит.Она как и сегодня просто грамотно выбирала мужей популярных,меняла ,вызывая любопытство.Сегодня развелось тоже вшивеньких актрисочек и ведущих,которые или легли под влиятельных как Пересильд,или папины доченек. как Боярская. Барановская-то точно попала на телевидение не и-за таланта ведущей.И таких...море.
Оля
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Бабуля с такой физианомией непонятной нельзя песни петь, а то он конечно бы подарил песню
Гость846472
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Как же надоели а- вы правду о себе напишите хоть раз- аморальная семейка- а не детей фоткайте- срам
Гость855221
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Снова в ленте новости от нетрадиционной семейки. Старая бабка-лесбиянка, она же содержанка и её пробитый, Задорновым, муженёк.
Оля
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у бабули физианомии отстойные,приятней в <цензура> поцеловать,если можно
Гость847173
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Не <цензура> пургу.
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