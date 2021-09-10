Дерзко и неуместно: Пугачева устроила провокацию на похоронах друга

На похоронах стенографа собрались многие знаменитости. У звезд и журналистов вызвал недоумение наряд, в котором Примадонна явилась на траурное мероприятие.
Многие он показался дерзким и неуместным. Исполнительница спровоцировала обсуждения и пересуды тем, что выбрала наряд, в котором удачно сочетаются красный и черный цвета. Казалось бы, одежда Аллы Пугачевой была по тону уместна мероприятию, но артистка выглядела в своем стильном ансамбле слишком модно для подобного случая.
Известный стилист Мария Цигаль отметила, что Алла Пугачева могла выбрать такое сочетание цветов по старосоветской традиции. При этом она добавила, что яркие акценты в одежде на похоронах являются спорными.
Певица находилась на прощании с Борисом Красновым в сопровождении Максима Галкина. Примадонна выглядела убитой горем и сильно подавленной. В какой-то момент Алла Пугачева уронила голову на руки, сидя у гроба товарища.
Напомним, Борис Краснов умер в хосписе. Стенограф перенес два инсульта. Удар сразил знаменитого постановщица "Рождественских встреч" Аллы Пугачевой на фоне коронавируса.
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