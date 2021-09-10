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Шоу-бизнес
"Они аплодировали мне стоя": запевшая Волочкова похвасталась расположением Пугачевой

"Они аплодировали мне стоя": запевшая Волочкова похвасталась расположением Пугачевой

Анастасия Волочкова призналась, что Примадонна оказала ей большую поддержку, за что она ей очень благодарна.
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В ютуб-шоу "ДаДа—НетНет" 45-летняя танцовщица вспомнила, как выступала на юбилейном концерте Аллы Пугачевой. Певица поддержала Анастасию Волочкову, когда та попросила разрешения исполнять на своих концертах песню из "Иронии судьбы, или С легким паром!".

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Артистка позволила балерине это сделать. Когда "королева шпагата" сняла клип на композицию "Мне нравится, что вы больны не мной", Алла Пугачева похвалила звезду за проделанную работу.

Также знаменитость вспомнила, как в свое время Примадонна с Филиппом Киркоровым стоя аплодировали ей в Александринском театре. Кроме того, десять лет назад, когда Анастасия Волочкова получила от Игоря Николаева песню "Балерина", исполнительница пригласила ее на свои знаменитые "Рождественские встречи".

Два года назад танцовщица участвовала в концертной программе юбилейного концерта Аллы Пугачевой. Позвал ее муж Примадонны Максим Галкин. Балерина призналась, что для нее это было приятным потрясением. Анастасия Волочкова с гордостью отметила, что звезда еще в середине песни подарила ей цветы.

Напомним, недавно Анастасия Волочкова вплотную занялась карьерой певицы. Однако многие россияне скептически отнеслись к идее танцовщицы покорить российскую эстраду. Но некоторые знаменитости поддержали звезду. Как писали "Дни.ру", художник Никас Сафронов заявил, что балерина смогла бы достойно выступить на "Евровидении".

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Фото: Dmitry Golubovich / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 10 сентября 2021, 11:39 Источник: Ютуб ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость852787
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Богиня! Королева! Побольше таких артистов! Бузова, Волочкова, Моргенштерн, Монеточка, Нилетто, Клава Кока- мы достойны такого дерьмица. Кушайте на здоровье!
Гость851290
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Когда уже эту проститутку уберут с экранов, газет. Она и ей подобные развращают людей. От них тошнит, Цымба, Собчак, Волочкова, и другие, а начала все эта так называемая примадонна, уже хуже не бывает, чем она. Спала со всеми подряд, живёт с теми, кто ей годится в сыновья, как самой не противно, клоака, а в народе говорят "лоханка". Тьфу.
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