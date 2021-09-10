"Они аплодировали мне стоя": запевшая Волочкова похвасталась расположением Пугачевой

В ютуб-шоу "ДаДа—НетНет" 45-летняя танцовщица вспомнила, как выступала на юбилейном концерте Аллы Пугачевой. Певица поддержала Анастасию Волочкову, когда та попросила разрешения исполнять на своих концертах песню из "Иронии судьбы, или С легким паром!".
Артистка позволила балерине это сделать. Когда "королева шпагата" сняла клип на композицию "Мне нравится, что вы больны не мной", Алла Пугачева похвалила звезду за проделанную работу.
Также знаменитость вспомнила, как в свое время Примадонна с Филиппом Киркоровым стоя аплодировали ей в Александринском театре. Кроме того, десять лет назад, когда Анастасия Волочкова получила от Игоря Николаева песню "Балерина", исполнительница пригласила ее на свои знаменитые "Рождественские встречи".
Два года назад танцовщица участвовала в концертной программе юбилейного концерта Аллы Пугачевой. Позвал ее муж Примадонны Максим Галкин. Балерина призналась, что для нее это было приятным потрясением. Анастасия Волочкова с гордостью отметила, что звезда еще в середине песни подарила ей цветы.
Напомним, недавно Анастасия Волочкова вплотную занялась карьерой певицы. Однако многие россияне скептически отнеслись к идее танцовщицы покорить российскую эстраду. Но некоторые знаменитости поддержали звезду. Как писали "Дни.ру", художник Никас Сафронов заявил, что балерина смогла бы достойно выступить на "Евровидении".
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