"Как вырос!": народ ахнул при виде вымахавшего сына Рудковской

Наследник Яны Рудковской отправился во второй класс. Продюсер показала Сашу на Дне знаний. Россияне поразились тому, как резко подрос мальчик.

В своем инстаграм-аккаунте звездная блондинка поведала, что их с фигуристом Евгением Плющенко ребенок посещает государственную школу в Подмосковье, а не частную гимназию.

Яна Рудковская отметила, что они очень довольны учебным заведением. Саше удается совмещать сложный режим и расписание тренировок с учебой. При этом знаменитость похвасталась, что мальчик хорошо учится и имеет много друзей.

Пользователи соцсети удивились тому, как вытянулся и повзрослел за лето сын звездной пары. Выяснилось, что Саша прибавил в росте четыре сантиметра. "Как вырос! Красавец!", – написал один из фолловеров. Также подписчики отметили, что мальчик растет очень похожим на отца.

Напомним, в семье Яна Рудковская и Евгений Плющенко называют сына Гном Гномыч. Но если раньше такое прозвище было ребенку к лицу, то теперь оно явно ему не подходит – рослый Саша уже совсем непохож на маленького гнома. Ранее продюсер поделилась радостной новостью в своем микроблоге: ее младший наследник Арсений сделал свои первые шаги.