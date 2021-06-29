"Какой красавчик!": россияне ахнули от вида взрослого сына Рудковской

Яна Рудковская поделилась с поклонниками счастьем. Ее старшему наследнику Николаю исполнилось 19 лет.

Продюсер поздравила сына с днем рождения в своем инстаграм-аккаунте. Знаменитость посвятила молодому человеку трогательный пост. При этом 46-летняя Яна Рудковская призналась, что ей не верится, что у нее уже такой большой сын.

Звезда назвала парня талантливым, спортивным, веселым и добрым. Она призналась наследнику в любви и пожелала счастья. Продюсер опубликовала совместный снимок с парнем, отметив, что ее старшие чада не любят фотографироваться.

Фолловеры пришли в восторг от внешнего вида Николая Батурина. Они осыпали Николая Батурина комплиментами. "Какой красавчик!", – сошлись во мнении подписчики. Также некоторые заявили, что Яна Рудковская выглядит рядом с сыном как его сестра.

Напомним, светская львица родила Николая в браке с предпринимателем Виктором Батуриным. Замуж за него она вышла в 2001 году. Через семь лет их семья распалась. В 2009 году новым супругом блондинки стал фигурист Евгений Плющенко.

У звездной пары есть два общих ребенка. Это Саша и Арсений. Последний наследник появился на свет десять месяцев назад.