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Шоу-бизнес
Годовалый сын бежит от Рудковской: Как рано

Годовалый сын бежит от Рудковской: Как рано

Яна Рудковская поделилась с поклонниками радостной новостью. Ее младший наследник, Арсений, сделал свои первые шаги.
прочитано 411 раз

Ранее многие пользователи Сети раскритиковали продюсера за нестандартный подход к обучению ребенка. Все дело в том, что она вспомнила: еще во времена Царской России няни использовали вожжи, чтобы контролировать малышей. Однако, как сообщает 5-tv.ru, уже сейчас многие врачи не рекомендуют подобные методы, о чем и предупредили диву поклонники.

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 Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

Яна Рудковская никого не послушала и убеждена, что поступила правильно. "Десять месяцев! А кто-то меня критиковал", – написала звезда под видео. На кадрах маленький Арсений радостно топчется на месте. Затем ему показывают плюшевого медведя. Ребенок вдруг срывается и бойко бежит к любимой игрушке.

Многие осудили звезду за то, что малыш пошел не к ней, а мишка был даже не в ее руках. Для некоторые это стало поводом пошутить на тему того, что ребенок просто бежит от мамы. "Куда Вы гоните его, маленький такой", "А потом оп...И уже крутится на коньках", "И что в этом хорошего? Ребенок должен пойти тогда, когда будет к этому готов", "А что, без коньков?", "Значит скоро лед", "От мамы раз, раз", – написали они.

Поклонники же принялись радоваться за Яну Рудковскую и малыша. "Умничка! Пошел", "Ути, Боже, как побежал! Взрослым хочет быть кроха", "Тапатунчик, так мило", "Чудесный", "Яна, с тобой все пойдут и только к счастью", "Как круто! Маленький человек научился ходить", – восхитились подписчики.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 18 августа 2021, 12:47 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Расфуфыренная Собчак побила заурядную Рудковскую

комментарии

Ответить:

Гость836016
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У Рудковской всё лучше, чем у всех. Ей так этого хочется. От этих потуг превратилась в старуху и вся семья замученная.
1

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