Солнцев обескуражен поступком Борисовой: Начала опять торчать?!

Шоумен Гоген Солнцев обратился к экс-телеведущей Дане Борисовой.

Недавно Дана Борисова отправила свою дочь за границу. Там девочка будет учиться в языковой школе. Казалось бы, этот поступок должен вызывать уважение, но Гоген Солнцев лишь раскритиковал бывшую телеведущую. По его мнению, звезда шоу "Армейский магазин" делает необъяснимые вещи. "Я обескуражен", – признался шоумен.

Солнцев считает, что Дана должна дать своей дочери бесплатное образование в России, которое, по словам фрика, считается одним из лучших в мире. Он предполагает, что Борисова просто сделала необдуманный шаг. "Либо же Дана начала опять торчать?!", – задался вопросом Гоген.

В своем инстаграм-аккаунте он обратился к Дане. Шоумен предложил экс-телеведущей свою помощь и поддержку. Мол, блондинка всегда может рассчитывать на это.

Напомним, в прошлом Борисова страдала от наркозависимости. Дана не скрывает, а, напротив, охотно общается на эту тему. Она гордится тем, что уже четыре года не употребляет запрещенные вещества и алкоголь.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что дочь Даны Борисовой посещает психолога после того, как специально нанесла себе раны. Экс-телеведущая болезненно воспринимает проблемы дочери. Знаменитость боится, что из-за переживаний может продолжить употреблять спиртное и наркотики.