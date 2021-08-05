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Шоу-бизнес
Солнцев обескуражен поступком Борисовой: Начала опять торчать?!

Солнцев обескуражен поступком Борисовой: Начала опять торчать?!

Шоумен Гоген Солнцев обратился к экс-телеведущей Дане Борисовой.
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Недавно Дана Борисова отправила свою дочь за границу. Там девочка будет учиться в языковой школе. Казалось бы, этот поступок должен вызывать уважение, но Гоген Солнцев лишь раскритиковал бывшую телеведущую. По его мнению, звезда шоу "Армейский магазин" делает необъяснимые вещи. "Я обескуражен", – признался шоумен.

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Гоген (Илья) Солнцев шоумен

 Дана Александровна Борисова

Дана Александровна Борисова Телеведущая

Солнцев считает, что Дана должна дать своей дочери бесплатное образование в России, которое, по словам фрика, считается одним из лучших в мире. Он предполагает, что Борисова просто сделала необдуманный шаг. "Либо же Дана начала опять торчать?!", – задался вопросом Гоген.

В своем инстаграм-аккаунте он обратился к Дане. Шоумен предложил экс-телеведущей свою помощь и поддержку. Мол, блондинка всегда может рассчитывать на это.

Напомним, в прошлом Борисова страдала от наркозависимости. Дана не скрывает, а, напротив, охотно общается на эту тему. Она гордится тем, что уже четыре года не употребляет запрещенные вещества и алкоголь.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что дочь Даны Борисовой посещает психолога после того, как специально нанесла себе раны. Экс-телеведущая болезненно воспринимает проблемы дочери. Знаменитость боится, что из-за переживаний может продолжить употреблять спиртное и наркотики.

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Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 5 августа 2021, 09:36 Источник: Instagram
ФОТОРЕПОРТАЖ

Дана Борисова вышла в свет после передозировки

комментарии

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какого рода єто отвратное существо? кто его пилюжит во все щели и протаскивает через дупло на ТВ? мразь противная
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