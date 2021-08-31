Брошенка Бузова умоляет найти своего первого парня

В сторис своего инстаграм-аккаунта певица выложила архивный снимок, на котором стоит рядышком с бойфрендом Лешей. Она отметила, что молодой человек был самым красивым и завидным в школе. Учились они в разных классах.
Тот роман Ольга Бузова назвала "школьным": у пары были поцелуи у подъезда и общий выпускной. При этом знаменитость подчеркнула, что Леша не был ее первой любовью. Те годы она вспоминает с теплом.
Звезда хотела найти парня три года назад, чтобы увидеться через столько лет. Однако даже шоумен Андрей Малахов не смог этого сделать. "Если вы знаете Алексея Крупицу, как он, где он, напишите, пожалуйста, моей команде", – умоляет Ольга Бузова пользователей Сети.
Напомним, Ольга Бузова была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым, но брак не продержался долго. А в начале этого года артистка со скандалом рассталась со своим женихом – блогером и певцом Давидом Манукяном. По слухам, молодой человек ее бросил, и звезда очень тяжело переживала разрыв.
Сейчас исполнительница утверждает, что очень занята работой и времени
на личную жизнь у нее не остается. Поговаривали, что у Ольги Бузовой появился ухажер
– начинающий рэпер с псевдонимом Радий.
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