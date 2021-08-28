Ольга Бузова о дорогих подарках любовников: Дают – бери!

Артистка никогда не отказывается от роскошных презентов.

В рамках своего подкаста поющая телеведущая обсудила с фитнес-тренером Никитой из Твери тему отношений. 31-летний мужчина пожаловался Ольге Бузовой, дескать, в прошлом он часто разочаровывался в своих избранницах. Никита всегда был настроен на серьезные отношения, а его возлюбленные замуж совсем не стремились. Правда, инструктор выбирал себе невест исключительно в ночных клубах.

Бузова призналась, что тоже не любит доступных женщин. Между тем вокалистка отметила, что попытки Никиты создать семью были обречены на провал, потому что он выбирал неправильные места для знакомства.

Сегодня фитнес–тренер счастлив в отношениях с новой избранницей. По словам инструктора, нынешняя зазноба совсем ничего от него не требует, отказывается от дорогих подарков.

35-летнюю поющую телеведущую поведение девушки Никиты удивило. Артистка поделилась своим мнением на этот счет. Ольга считает, что отвергать презенты любовников не обязательно.

"Дают — бери! Если мужчина хочет — пусть делает" – сказала вокалистка в подкасте "Бузова шоу" на платформе "Яндекс.Музыка".

Отметим, расставаясь с рэпером Давидом Манукяном Ольга Бузова отказалась возвращать ему подаренное кольцо. Аксессуар стоимостью почти миллион рублей артистка иногда носит. Не хотела вокалистка расставаться с автомобилем, который когда-то получила от футболиста Дмитрия Тарасова. Однако экс-муж заставил Ольгу вернуть ему иномарку. "Намыла, сложила все документы и привезла, сказав: "Забирай!" – рассказывала ранее Бузова.