"Вместо Давы": Бузову заподозрили в новом романе

Поклонники надеются, что после болезненного разрыва с Давидом Манукяном Ольга Бузова, наконец, нашла свое счастье.

Экс-ведущая "Дома-2" рассталась со своим бывшим избранником в самом начале этого года. Фанаты певицы наблюдали в ее "Инстаграм", как тяжело ей было после разрыва с рэпером, но певица оправилась. Несколько месяцев Ольга Бузова была одна, но теперь звезду заподозрили в романе с другим музыкантом.

Как предполагают поклонники, новым избранником поющей ведущей стал начинающий рэпер с псевдонимом Радий. В настоящее время Бузова путешествует по Крыму в компании неизвестного молодого человека. Она не показывает его публике, но внимательных фанатов не проведешь. На одном из видео певица показала мужские кроссовки – такие же, как есть у Радия. Периодически она хвастается романтическими сюрпризами, которые устраивает для нее ухажер. А сам Радий, судя по его контенту, оказывается в тех же местах, что и Бузова, только старательно не отмечает ее в соцсетях.

При этом о самом рэпере известно довольно мало. Как сообщило издание "7 Дней", у мужчины нет музыкального образования, но он уже записал несколько треков, в которых называет себя "свежим молодым татарином". Вероятно, рядом с известной певицей карьера музыканта быстро пойдет в гору. Некоторые подписчики сразу стали сравнивать Радия с Давой и напомнили, как тот бросил артистку, едва набрав популярность. Другие же смогли порадоваться за любимую певицу.

Ранее "Дни.ру" писали о том, как Ольга Бузова возмутила россиян своим неуместным нарядом во время путешествия по Крыму.