"Забыла": Бузова спасовала перед вопросом об интимных утехах

Вопрос о личной жизни поставил Ольгу Бузову в настоящий тупик.

Накануне экс-ведущая "Дома-2" вместе с другими известными в "Инстаграме" блогерами затеяла занимательную игру в Сторис под названием "Правда или действие". Суть игры состояла в том, что каждый из четверых участников должен был ответить на некий провокационный вопрос или же выполнить некое действие. Сама Ольга Бузова решила сразу играть по-крупному и задала напарникам вопрос о том, с кем и когда у них последний раз был секс.

При этом забывчивая певица, судя по всему, не учла, что ей и самой придется говорить о своей личной жизни вслед за раскрепощенными товарищами. Когда очередь наконец дошла до Бузовой, она заявила:

"Забыла, что я сама должна сама же на него отвечать."

Певица напомнила, что она еще ранее приняла твердое решение больше никак не комментировать свою личную жизнь, поэтому и в этот раз говорить об интимных утехах не стала. После громкого расставания с Манукяном исполнительница не афиширует своих романов. К тому же, подписчики подозревают, что у звезды сейчас нет мужчины, так как в очень насыщенном контентом аккаунте Бузовой нет никаких намеков на наличие спутника жизни.

Вместо ответа на провокационный вопрос артистка выполнила загаданное ею же самою действие – попросила прохожего оценить ее внешний вид по шкале от одного до десяти. Случайным прохожим оказалась поклонница певицы, которая, конечно же, дала исполнительнице десятку, что очень порадовало знаменитость.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что худрук МХАТа, оправдывая участие певицы в постановке, поставил Ольгу Бузову в один ряд с собакой.