Бузова похвасталась гигантскими доходами

Ольга Бузова раскрыла, сколько она зарабатывает в месяц. Также она озвучила свои расходы.

Телеведущая пооткровенничала в сторис своего инстаграм-аккаунта. Звезда сыграла в "Правду или действие" с известными блогерами Гусейном Гасановым, Кариной Кросс и Аней Покров.

Теледива ответила на вопрос о своих доходах. Конкретную цифру Ольга Бузова не назвала, предложив подписчикам самостоятельно посчитать ее заработок. Она рассказала, что ее ежемесячные траты на команду, семью и творчество составляют минимум пять миллионов рублей.

Также исполнительница сообщила, что за свое шоу, которое пройдет в октябре в Крокус Сити Холл, она заплатит около 30 миллионов рублей. Певица добавила, что окончательная стоимость выступления будет еще выше.

Кроме того, в расходы знаменитости входят путешествия и ремонт в купленной ею квартире. Ольга Бузова с гордостью отметила, что всю жизнь сама себя обеспечивает. Артистка похвасталась, что ее можно назвать завидной невестой.

Напомним, что в конце минувшего месяца был обнародован свежий рейтинг самых успешных звезд России. Ольга Бузова в нем попала в тройку лидеров. Поющая ведущая заработала за год около 3,3 миллиона долларов. Ранее россияне возмутились тому, сколько артистке обещали заплатить за роль в спектакле МХАТа.

