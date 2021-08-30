Бузова похвасталась гигантскими доходами

Телеведущая пооткровенничала в сторис своего инстаграм-аккаунта. Звезда сыграла в "Правду или действие" с известными блогерами Гусейном Гасановым, Кариной Кросс и Аней Покров.
Теледива ответила на вопрос о своих доходах. Конкретную цифру Ольга Бузова не назвала, предложив подписчикам самостоятельно посчитать ее заработок. Она рассказала, что ее ежемесячные траты на команду, семью и творчество составляют минимум пять миллионов рублей.
Также исполнительница сообщила, что за свое шоу, которое пройдет в октябре в Крокус Сити Холл, она заплатит около 30 миллионов рублей. Певица добавила, что окончательная стоимость выступления будет еще выше.
Кроме того, в расходы знаменитости входят путешествия и ремонт в купленной ею квартире. Ольга Бузова с гордостью отметила, что всю жизнь сама себя обеспечивает. Артистка похвасталась, что ее можно назвать завидной невестой.
Напомним, что в конце минувшего месяца был обнародован свежий рейтинг самых успешных звезд
России. Ольга Бузова в нем попала в тройку лидеров. Поющая ведущая заработала за год около 3,3
миллиона долларов. Ранее россияне возмутились тому, сколько артистке обещали заплатить за роль в спектакле МХАТа.
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