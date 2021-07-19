Цена позора: Бузовой заплатят неприличные деньги за 2 спектакля во МХАТе

Новоявленной звезде МХАТа сулят большие деньги. Актерскую работу Ольги Бузовой оценивают в целое состояние.

Спектакль МХАТа "Чудесный грузин" получил невероятную популярность, благодаря тому, что в нем участвовала звезда шоу "Дом-2". Восшедшая на сцену легендарного учреждения культуры, как на пьедестал, Ольга Бузова денно и нощно старалась проявить актерский талант, но безуспешно. Ожесточенные критики и важные персоны в сфере искусства заклеймили поп-диву позором, от которого она до сих пор не может отмахнуться.

Тем временем во МХАТе приближается новый театральный сезон. Руководство театра планирует несколько показов "Чудесного грузина". На сайте госзакупок появились сведения о том, сколько получит поющая телеведущая за два выступления на сцене в роли шпионки Беллы Шанталь. Согласно данным договора, Ольга Бузова заработает 234 044 рубля. Увидеть артистку на сцене в сентябре получится 17 и 18 числа в 19:00.

Напомним, в прошлом театральном сезоне Ольга Бузова заработала намного больше средств в качестве актрисы. Работу скандальной дебютантки оценили практически в полмиллиона. Довольна ли осталась звезда такой оплатой труда, неизвестно. У разносторонней артистки есть несколько источников прибыльного дохода, поэтому сводить концы с концами на деньги от спектаклей во МХАТе ей не приходится.