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Шоу-бизнес
"Должна хвататься за любую возможность": вышедшую в тираж Бузову сватают за изменника

"Должна хвататься за любую возможность": вышедшую в тираж Бузову сватают за изменника

После беседы с очередным гостем своего шоу Ольга Бузова почувствовала себя оскорбленной.
прочитано 246 раз

Недавно экс-ведущая "Дома-2" запустила собственный подкаст на "Яндекс. Музыке". В своем авторском шоу певица встречает гостей, с которыми беседует об отношениях. Очередным гостем артистки стал некий ресторатор. Когда в разговоре с ним речь зашла об изменах, заявления мужчины на эту тему ужасно возмутили Ольгу Бузову.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Гость экс-звезды "Дома-2" признался в том, что не видит ничего плохого в изменах и сам не раз изменял своим возлюбленным. В ответ Бузова, не понаслышке знающая о мужских предательствах, заявила, что изменщик понижает самооценку своей женщины, а также отбирает здоровье, что отражается потом в различных болезнях. Напомним, что вскоре после скандального разрыва с Давидом Манукяном, которого певица обвинила в изменах, она и сама попала в больницу.

Как сообщил 5-tv.ru, исполнительница подчеркнула, что не приемлет предательства в отношениях. Тем не менее, праведный гнев Бузовой не переубедил ее собеседника, более того, ресторатор опрометчиво заявил, что 35-летние дамы готовы жить даже с изменщиками, ведь это их последний шанс. Ресторатор дал понять, что в таком возрасте, как у Бузовой, женщины уже выходят в тираж, поэтому им вовсе не стоит разбрасываться мужчинами, даже если те иногда ходят налево.

"Мне 35, я должна хвататься за любую возможность? Нет!" – не согласилась с гостем оскорбленная ведущая.

Ранее Ольга Бузова подверглась еще одному оскорблению – ее сравнили с трудоспособной собакой.

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Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 20 августа 2021, 12:15 Источник: "Бузова шоу" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость835375
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Больше не зайду на ваш сайт- отстой и гомики одни
Гость835375
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Вы такие же дебилы как и бузовка- не замучились ее показывать? Тьфууууу
гость
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Скандальная телеведущая и певица Ольга Бузова всегда находится в центре внимания. По словам певицы, причиной разрыва с тарасовым стало то, что её возлюбленный изменил ей с другой девушкой. Многие поклонники утешали Бузову. Сейчас появилась новая информация о том, что причиной расставания стала не измена Дмитрий Тарасова, а то, что Ольга, часто проводила время в компании с другими мужчинами и подхватила интимное заболевание и заразила им Дмитрия.Он любил Ольгу Бузову и старался сохранить семью, но частые её похождения, а тем более болезнь, заставила с ней расстаться. Что же она возмущается ?
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