"Должна хвататься за любую возможность": вышедшую в тираж Бузову сватают за изменника

Недавно экс-ведущая "Дома-2" запустила собственный подкаст на "Яндекс. Музыке". В своем авторском шоу певица встречает гостей, с которыми беседует об отношениях. Очередным гостем артистки стал некий ресторатор. Когда в разговоре с ним речь зашла об изменах, заявления мужчины на эту тему ужасно возмутили Ольгу Бузову.
Гость экс-звезды "Дома-2" признался в том, что не видит ничего плохого в изменах и сам не раз изменял своим возлюбленным. В ответ Бузова, не понаслышке знающая о мужских предательствах, заявила, что изменщик понижает самооценку своей женщины, а также отбирает здоровье, что отражается потом в различных болезнях. Напомним, что вскоре после скандального разрыва с Давидом Манукяном, которого певица обвинила в изменах, она и сама попала в больницу.
Как сообщил 5-tv.ru, исполнительница подчеркнула, что не приемлет предательства в отношениях. Тем не менее, праведный гнев Бузовой не переубедил ее собеседника, более того, ресторатор опрометчиво заявил, что 35-летние дамы готовы жить даже с изменщиками, ведь это их последний шанс. Ресторатор дал понять, что в таком возрасте, как у Бузовой, женщины уже выходят в тираж, поэтому им вовсе не стоит разбрасываться мужчинами, даже если те иногда ходят налево.
"Мне 35, я должна хвататься за любую возможность? Нет!" – не согласилась с гостем оскорбленная ведущая.
Ранее Ольга Бузова подверглась еще одному оскорблению – ее сравнили с трудоспособной собакой.
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