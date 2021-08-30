"Наш пострел везде поспел": овдовевшая Зудина положила глаз на полуголого Галкина

Накануне в иснтаграм-аккаунте юмориста появилось очень солнечное фото, на котором шоумен запечатлен с обнаженным торсом во время отдыха на море. Под снимком Максим Галкин признался, что на самом деле он уже работает – снимает "Лучше всех", хоть пока и постит такие летние фото с отдыха.
Подписчицы юмориста пришли в восторг от его накаченных плеч и милых кудряшек. Фото Галкина собрало множество комплиментов в комментариях. Не остались в стороне и представительницы шоу-бизнеса. Например, вдова Олега Табакова Марина Зудина, взглянув на полуголого артиста, игриво заметила, что муж Примадонны многое делает "лучше всех". Вслед за Зудиной глаз на сверкающего мускулами шоумена положила и певица Анита Цой, посчитавшая, что мужчина выглядит просто прекрасно.
Фолловеры Галкина присоединились к восторгам в комментариях:
"Максим, вы – лучше всех!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Ангел загорелый", "Что на море, что без него– хорош, чертяка!", "Максим, с годами вы прекраснее", "О, БОЖЕ! Какой мужчина... Вы талантливый и очень приятный человек", "Наш Пострел везде поспел".
Кстати, на черноморском побережье в Сочи шоумен побывал без своей знаменитой супруги. Ранее "Дни.ру" писали о том, что сбежавшего от Примадонны Максима Галкина застали с другой женщиной.
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