Сбежавшего от Пугачевой Галкина застали с другой женщиной

Примадонна много лет была желанной гостьей мероприятия, однако в этот раз не поехала на фестиваль. Репортеры сняли ее мужа Максима Галкина на вечеринке.
Юморист прибыл на светскую тусовку в белой футболке и легких брюках. Так вышло, что Максим Галкин сел за стол с избранницей певца Стаса Михайлова Инной. Но в какой-то момент телеведущий отвлекся на телефон, отвернувшись от красавицы и смотрел на гаджет.
Инна также в это время была занята смартфоном. Судя по всему, женщина снимала видео. В этот момент журналисты и сняли знаменитостей.
Недавно музыкальный критик Сергей Соседов высказался по поводу брака Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Он не верит, что певица счастлива с шоуменом. По его мнению, звездная пара лишь создала красивую картинку для посторонних, публикуя в соцсетях только идиллические совместные фото и видео.
Напомним, Примадонна и телеведущий воспитывают общих детей – двойняшек Лизу и Гарри. Максим Галкин практически ежедневно балует поклонников фото и видеоотчетами о своих наследниках. Многие сходятся во мнении, что юморист прекрасный отец, отдающий все свое свободное время детям.
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