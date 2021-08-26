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Шоу-бизнес
Сбежавшего от Пугачевой Галкина застали с другой женщиной

Сбежавшего от Пугачевой Галкина застали с другой женщиной

Максим Галкин побывал на музыкальном конкурсе "Новая волна". Супругу же он с собой не взял.
прочитано 1146 раз

Примадонна много лет была желанной гостьей мероприятия, однако в этот раз не поехала на фестиваль. Репортеры сняли ее мужа Максима Галкина на вечеринке.

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 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Юморист прибыл на светскую тусовку в белой футболке и легких брюках. Так вышло, что Максим Галкин сел за стол с избранницей певца Стаса Михайлова Инной. Но в какой-то момент телеведущий отвлекся на телефон, отвернувшись от красавицы и смотрел на гаджет.

Инна также в это время была занята смартфоном. Судя по всему, женщина снимала видео. В этот момент журналисты и сняли знаменитостей.

Недавно музыкальный критик Сергей Соседов высказался по поводу брака Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Он не верит, что певица счастлива с шоуменом. По его мнению, звездная пара лишь создала красивую картинку для посторонних, публикуя в соцсетях только идиллические совместные фото и видео.

Напомним, Примадонна и телеведущий воспитывают общих детей – двойняшек Лизу и Гарри. Максим Галкин практически ежедневно балует поклонников фото и видеоотчетами о своих наследниках. Многие сходятся во мнении, что юморист прекрасный отец, отдающий все свое свободное время детям.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com
Автор: 26 августа 2021, 09:04 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сияющий Галкин выставил напоказ нелепую Пугачеву

комментарии

Ответить:

Гость842670
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Какая чушь !!!
Гость839803
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Сколько можно тереться около старой вешалки в париках,которая пупок надрывает,молодясь.
Гость842648
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Материал вообще ни о чем.
Гость835007
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Каких это общих детей? Это дети Галкина и никакого отношения к Пугачихе не имеют!
1

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