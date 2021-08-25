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Шоу-бизнес
"Годы берут свое": Галкину и Пугачевой поставили неутешительный диагноз

"Годы берут свое": Галкину и Пугачевой поставили неутешительный диагноз

На днях музыкальный критик Сергей Соседов высказался по поводу брака Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

Продолжение: "Больная женщина": раскрыто реальное положение дел в браке Пугачевой и Галкина
прочитано 196 раз

Он заявил, что в этих отношениях артистка несчастна. По крайней мере, он не верит в идиллию, которую юморист пытается показать в своих соцсетях. Сергей Соседов отметил, что на последних видео и фотографиях с Аллой Пугачевой видит не звезду эстрады, а совершенно растерянную, больную женщину.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Музыкальный критик уверен, что Примадонна и ее молодой избранник просто создали красивую сказку для народа. Правда, психолог Ольга Дандар с мнением журналиста не согласна. Она уверена, что Алла Пугачева искренне счастлива в браке с Максимом Галкиным.

"Единственное, о чем она может сожалеть, – это о том, что уходят годы. В целом это очень талантливая, мудрая и успешная женщина, которая маловероятно может о чем-то жалеть в своей жизни. Она не создает впечатление несчастной женщины", – заявила специалистка.

Правда, по словам Ольги Дандар, у счастья певицы есть и обратная стороны. Она вынесла Пугачевой и Галкину неутешительный диагноз – все-таки возраст берет свое, а значит, из жизни пропадают и искры.

"Годы берут свое, у нее уже нет такой энергии, как в молодости. Но в целом ситуация не критичная", – уверена психолог.

"С Галкиным они пара, это факт. В браке с ним она счастлива. В ее жизни было все: слава, признание, популярность, деньги, мужчины. Она вправе делать все, что хочет. Она это вполне заслужила", – подчеркнула Ольга Дандар.

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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
25 августа 2021, 02:28 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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Провернувшая авантюру Пугачева нажила врагов на съемках фильма "Женщина, которая поет"

комментарии

Ответить:

Гость840356
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Маша.
Чтобы не сделалось с пугачёвой шизоидного приступа-скажите что Филипп не ушел к Бузовой сейчас,..... но Ольга Игоревна она навсегда останется уникальной певицей и личностью. А вот какие нахальные недоумки пугачева и галкин снимают детскую порнографию и пишут о ней наряду с совращением малолетних? Уверена, что они лишены элементарных мозговых извилин, т.,-нравственные уроды....-особенно шизик пугачева.
Я вот боюсь как при таком Недовоспитании ихнеи дети не стали в далёком будущем их точной-Копией?!!...А хотя уже вон видно чуть чуть маленькую нагловатость,хоть да и не видно вроде бы,но чувствуется это в Лизе,видно материны гены не далеко ушли,и чувствую будет в будущем Пугачиха-2.0,так как Гарри абсолютно вот похож характером в папку-Макса)
Маша.
Пожаловаться Ответить
Чтобы не сделалось с пугачёвой шизоидного приступа-скажите что Филипп не ушел к Бузовой сейчас,..... но Ольга Игоревна она навсегда останется уникальной певицей и личностью. А вот какие нахальные недоумки пугачева и галкин снимают детскую порнографию и пишут о ней наряду с совращением малолетних? Уверена, что они лишены элементарных мозговых извилин, т.,-нравственные уроды....-особенно шизик пугачева.
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