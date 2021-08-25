"Годы берут свое": Галкину и Пугачевой поставили неутешительный диагноз

Он заявил, что в этих отношениях артистка несчастна. По крайней мере, он не верит в идиллию, которую юморист пытается показать в своих соцсетях. Сергей Соседов отметил, что на последних видео и фотографиях с Аллой Пугачевой видит не звезду эстрады, а совершенно растерянную, больную женщину.
Музыкальный критик уверен, что Примадонна и ее молодой избранник просто создали красивую сказку для народа. Правда, психолог Ольга Дандар с мнением журналиста не согласна. Она уверена, что Алла Пугачева искренне счастлива в браке с Максимом Галкиным.
"Единственное, о чем она может сожалеть, – это о том, что уходят годы. В целом это очень талантливая, мудрая и успешная женщина, которая маловероятно может о чем-то жалеть в своей жизни. Она не создает впечатление несчастной женщины", – заявила специалистка.
Правда, по словам Ольги Дандар, у счастья певицы есть и обратная стороны. Она вынесла Пугачевой и Галкину неутешительный диагноз – все-таки возраст берет свое, а значит, из жизни пропадают и искры.
"Годы берут свое, у нее уже нет такой энергии, как в молодости. Но в целом ситуация не критичная", – уверена психолог.
"С Галкиным они пара, это факт. В браке с ним она счастлива. В ее жизни было все: слава, признание, популярность, деньги, мужчины. Она вправе делать все, что хочет. Она это вполне заслужила", – подчеркнула Ольга Дандар.
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