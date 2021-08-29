"Она подставляет свою попу": экс-участник "Дома-2" в шоке от происходящего с Бузовой

Экс-участник телестройки поражен тому, как телевизионные начальники стараются подольститься к поющей ведущей. Он об артистке невысокого мнения. Май Абрикосов считает, что Ольга Бузова из себя ничего не представляет.
Шоумен в шоке, поскольку, по его мнению, это лизоблюдство достигло космических масштабов. Абрикосов грубо заявил, что исполнительнице "зализал всю задницу", а "она подставляет свою попу". Он пожелал руководителям ТВ приятного аппетита.
Также экс-участника шоу "Дом-2" бесит и экс-избранник Ольги Бузовой – блогер и певец Давид Манукян. Абрикосов отметил, что до приглашения Давы на должность ведущего телестройки реалити-проект показывал намного более высокие рейтинги на телеканале "Ю". С музыкантом же он упал.
Отметим, что в последнее время Ольга Бузова все чаще становится фигуранткой скандалов. Так, многие резко раскритиковали ее актерский дебют на сцене МХАТа имени Горького.
Напомним, звезда сыграла в спектакле об Иосифе Сталине. Она вышла на сцену театра 11 июня этого года, после чего в СМИ и Сети началось бурное обсуждение этого события. К слову, у Ольги Бузовой помимо критиков нашлись и защитники, которые считают, что знаменитость неплохо играет для непрофессиональной актрисы.
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