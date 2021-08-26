Известный режиссер вогнал Бузовой нож в спину: Человек-фрик

Режиссер театра эстрады им. Аркадия Райкина Илья Архипов оценил участие Ольги Бузовой в спектакле о Сталине.



11 июня в российском классическом театре началась новая эпоха. На сцену МХАТа имени Горького вышла поющая ведущая и бывшая звезда "Дома-2" Ольга Бузова. Она сыграла в спектакле Ренаты Сотириади об Иосифе Сталине.

Режиссер Илья Архипов, судя по всему, только что отошел от шока. Он прокомментировал событие на брифинге, посвященном проблемам современного искусства. Эксперт заявил, что само по себе появление Бузовой на театральной сцене – системная ошибка руководства театра, а не самой Бузовой.

"Дурновкусие ли это? Безусловно. Свалились в антрепризу", — заявил Архипов.



Режиссер добавил, что считает Ольгу Бузову "человеком-фриком". При этом он отметил, что большой театр с великолепной историей, сложным интересным репертуаром, хорошими режиссерскими работами проявил себя низко.

Также режиссер отметил, что никогда бы не позвал Ольгу Бузову на работу в своей театр. По его мнению, такой шаг говорит о плачевном состоянии театра. Судя по всему, в МХАТ имени Горького совершенно не было денег после разгара пандемии коронавируса.

К слову, стоимость билетов на спектакль с участием Ольги Бузовой достигала ста тысяч рублей. При этом зал был полон, а билеты люди искали у перекупщиков.