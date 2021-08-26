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Шоу-бизнес
Известный режиссер вогнал Бузовой нож в спину: Человек-фрик

Известный режиссер вогнал Бузовой нож в спину: Человек-фрик

Режиссер театра эстрады им. Аркадия Райкина Илья Архипов оценил участие Ольги Бузовой в спектакле о Сталине.
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11 июня в российском классическом театре началась новая эпоха. На сцену МХАТа имени Горького вышла поющая ведущая и бывшая звезда "Дома-2" Ольга Бузова. Она сыграла в спектакле Ренаты Сотириади об Иосифе Сталине.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Режиссер Илья Архипов, судя по всему, только что отошел от шока. Он прокомментировал событие на брифинге, посвященном проблемам современного искусства. Эксперт заявил, что само по себе появление Бузовой на театральной сцене – системная ошибка руководства театра, а не самой Бузовой.

"Дурновкусие ли это? Безусловно. Свалились в антрепризу", — заявил Архипов.

Режиссер добавил, что считает Ольгу Бузову "человеком-фриком". При этом он отметил, что большой театр с великолепной историей, сложным интересным репертуаром, хорошими режиссерскими работами проявил себя низко.

Также режиссер отметил, что никогда бы не позвал Ольгу Бузову на работу в своей театр. По его мнению, такой шаг говорит о плачевном состоянии театра. Судя по всему, в МХАТ имени Горького совершенно не было денег после разгара пандемии коронавируса.

К слову, стоимость билетов на спектакль с участием Ольги Бузовой достигала ста тысяч рублей. При этом зал был полон, а билеты люди искали у перекупщиков.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 26 августа 2021, 15:44 Источник: ФАН ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Блогер потратила на операцию 3 миллиона рублей ради сходства с Бузовой

комментарии

Ответить:

...
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Вся беда в том,что про эту шваль бузову, многие вообще ничего не знают или очень поверхностно ,можно говорить,что ничего страшного ,что бездарь сыграла в спектакле, но он не знает как,тем более не слышал безголосую, правда все , кто причастен к спектаклю и все кто получил хорошие деньги , от этого кошмара ,естественно защищают шваль , поэтому все закрыли глаза и уши на эту бездарную "актрису,"что принесла хорошую зарплату ,проплатить группе поддержки ,ей нет проблем ,у неё богатый спонсор,поэтому в зале трудно отделить обычных зрителей от проплаченных, что устроили анш
Гость840627
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отмывает ворованные у людей бабки и нагло таращит свои бешеные глазёнки и орёт - мои люди! это видимо те люди кого она обокрала вместе с её хозяевами сатанистами.
...
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У неё слишком солидная "крыша" - "арчеры" и хитрые людишки из "Газпром Медиа", владельца ТНТ, а она - "прачка", через её "творчество" "отмываются" нехилые денежки! А мы, хоть усрёмся все, ничего поделать не сможем, пока этот "бизнес-проект" будет приносить прибыль Олиным хозяевам! Тут только два способа - либо всеобщий игнор и бойкот, либо прокуратура и СК! Но ни в один я не верю. Но петицию подпишу двумя руками и ногами! Эту мразь сажать надо на парашу за растление малолетних, за мошенничество и наркоту! Всем добра и удачи!
гостья
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"Арчеры", хозяева и кукловоды этой марионетки Бузлы, всё чётко организовали и проплатили! Ажиотаж, рекламу, "аншлаг", Боякову в карман и т.д. Зато потом "отмоют" намного больше бабла. А Бузло - это их "прачка", поэтому её и суют во все щели и пиарят к месту и не к месту. Вот и вся хитрость, тем более, что владелец канала ТНТ "Газпром Медиа", бабла, как грязи, только "отмывай" и легализуй! И все довольны, все смеются, только наши денежки от газа растворяются в чужих карманах! Затратят миллион, а проведут как 10 лямов! 9 лямов - "чистая прибыль"!
гость
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Как смогли мошенники худрук и арт директор бузовой убедить всех,что билеты были раскуплены за такие деньги и это были обычные зрители ,так нет проблем заполнить зал проплаченной группой поддержки , вот вам аншлаг,овации стоя,цветы ,что раздавали при входе ,также все билеты как бы раскупили ,только в один карман,чтобы сделать вид того, что всех так заинтересовал спектакль с отвратной игрой и более отвратным пением бездарной бузовой А почему никто не пишет,что настоящие зрители уходили со спектакля,а проплаченные обязаны весь кошмар на сцене терпеть ВСЁ игра подстроенная ,для пиара
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