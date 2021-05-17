Коллега прилюдно назвал опозорившуюся Бузову недалекой

Ольга Бузова как Катерина из "Грозы" Островского – молится, молится, а о чем, не знает. Вроде и старается она показать свою набожность – и с куличиками на Пасху сфотографируется, святой воды на стол поставит – а все не то. На самом же деле певица демонстрирует тотальную религиозную безграмотность. Так считает ее коллега по скандальному проекту "Дом-2" Роман Тертишный, который известен как Май Абрикосов.
Бывший участник шоу в своем "Инстаграм" раскритиковал Ольгу Бузову за показуху в темах о православных христианах и мусульманах. Он публично обозвал ее недалекой и разобрал некоторые ее публикации по полочкам.
Тертишный указал на то, что Ольга Бузова поздравила в свем микроблоге мусульман с праздником Ураза-байрам и пожелала, чтобы "Всевышний принял их молитвы".
"Привыкла ты, Бузова, что тебе все прощается за "недалекость"... Тебе скоро 40 лет, а не знаешь, что мусульмане молятся Аллаху", – написал бывший участник шоу "Дом-2".
Он добавил, что таких людей представители разных вероисповеданий считают заблудшими и неверными.
Ольга Бузова пока не отреагировала на такой выпал в ее адрес. В комментариях многие поклонники поддержали идею Тертишного.
Популярные темы форума
Собчак
Сплю с женатым
Хочу родить ребенка, а он против
Одинокий
Смотрите холостяк с Тимати?
Как поддерживать страсть в отношениях?
Предатели
Что подарить мужу лудоману?
Будете делать прививку чтобы ездить заграницу ?