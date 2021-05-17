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Шоу-бизнес
Коллега прилюдно назвал опозорившуюся Бузову недалекой

Коллега прилюдно назвал опозорившуюся Бузову недалекой

Ольга Бузова недавно продемонстрировала тотальную религиозную безграмотность, за что и поплатилась собственной репутацией.

Продолжение: "Хлопает себя по причинному месту": устроившую разврат на сцене Бузову приструнили
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Ольга Бузова как Катерина из "Грозы" Островского – молится, молится, а о чем, не знает. Вроде и старается она показать свою набожность – и с куличиками на Пасху сфотографируется, святой воды на стол поставит – а все не то. На самом же деле певица демонстрирует тотальную религиозную безграмотность. Так считает ее коллега по скандальному проекту "Дом-2" Роман Тертишный, который известен как Май Абрикосов.

Бывший участник шоу в своем "Инстаграм" раскритиковал Ольгу Бузову за показуху в темах о православных христианах и мусульманах. Он публично обозвал ее недалекой и разобрал некоторые ее публикации по полочкам.

Тертишный указал на то, что Ольга Бузова поздравила в свем микроблоге мусульман с праздником Ураза-байрам и пожелала, чтобы "Всевышний принял их молитвы".

"Привыкла ты, Бузова, что тебе все прощается за "недалекость"... Тебе скоро 40 лет, а не знаешь, что мусульмане молятся Аллаху", – написал бывший участник шоу "Дом-2".

Он добавил, что таких людей представители разных вероисповеданий считают заблудшими и неверными.

Ольга Бузова пока не отреагировала на такой выпал в ее адрес. В комментариях многие поклонники поддержали идею Тертишного.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 17 мая 2021, 14:32 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Крид побил зазнавшуюся Бузову и стал любимцем интернета

комментарии

Ответить:

Гость725840
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Гость741200
Да не может быть, Бузова же школу закончила с серебряной медалью,а институт, не покидая бревна на Д2, аж с красным дипломом))
Бузова ушла из института со 2 курса ,зная,что заработает на диплом ,обслуживая клиентов в притоне Она везде успевала , сидела в Д2 , бегала в притон ,зачем ей учиться ? А про медали это враки, написать ,что угодно можно Так же с иностранными языками, заврались так ,что начали писать про то ,что это убожество с 4 лет все умела писать,читать ,правда ,когда пришла в д2 ,то так выражала свои мысли ,вызывала смех у участников шоу ,даже специальную книгу завели где писали её тупые выражения
Сергей.
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Что с неё взять-то,коли основное "образование" она получила,сидя на бревне в известном всем курятнике.Поэтому и мозгов у неё ровно столько,сколько и у обычной,дворовой курицы.
Гость741200
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Да не может быть, Бузова же школу закончила с серебряной медалью,а институт, не покидая бревна на Д2, аж с красным дипломом))
Гость731946
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Бузова- отбросы,только дебилы тащатся.
Май абрикосов- молчал бы сам, бомж, никчемное трепло, на себя посмотри,убогий
.
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Зато кичится, что вышку купила с красным дипломом. Получить образование и купить - две разные истории.
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