"Худшая из худших": Абрикосов потребовал выгнать Бузову с телевидения

Май Абрикосов уверен: таких, как Ольга Бузова, не должно быть на телеэкранах.

Пару дней назад экс-участник "Дома-2" Роман Тертишный, известный как Май Абрикосов, возмутился из-за того, что певицу, которая не имеет никакого отношения к футболу, позвали в эфир "Матч-ТВ". Мужчина назвал экс-коллегу недалекой, а после и вовсе создал петицию с требованием убрать поющую ведущую с экранов. Май Абрикосов обратился в "Инстаграм" к тем фолловерам, которым тоже надоела Ольга Бузова, с просьбой подписать документ.

В своей петиции экс-участник телестройки отметил, что на телевидении должны появляться выдающиеся личности: талантливые, уникальные, высокопрофессиональные, эрудированные – одним словом лучшие из лучших, а не наоборот. Абрикосов считает неприемлемыми такие вещи, как пение под фонограмму, скачки по сцене в трусах, незнание флага своей страны и опошление понятия "блокадница".

"Почему мы вынуждены терпеть Бузову?!" – написал разгневанный Абрикосов.

Петицию прокомментировал другой экс-участник "Дома-2" – Рустам Солнцев. Он назвал запрещение Бузовой "детским лепетом", но заметил, что запретить нужно алкоголь и те вещества, которые употребляет Ольга Бузова. Солнцев уверен, что певице нужна серьезная помощь специалистов – об этом написал "Собеседник".

Ранее "Дни.ру" сообщали, что крайне негативно об Ольге Бузовой также высказался известный советский поэт Юрий Энтин.