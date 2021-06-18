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Шоу-бизнес
"Худшая из худших": Абрикосов потребовал выгнать Бузову с телевидения

"Худшая из худших": Абрикосов потребовал выгнать Бузову с телевидения

Май Абрикосов уверен: таких, как Ольга Бузова, не должно быть на телеэкранах.
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Пару дней назад экс-участник "Дома-2" Роман Тертишный, известный как Май Абрикосов, возмутился из-за того, что певицу, которая не имеет никакого отношения к футболу, позвали в эфир "Матч-ТВ". Мужчина назвал экс-коллегу недалекой, а после и вовсе создал петицию с требованием убрать поющую ведущую с экранов. Май Абрикосов обратился в "Инстаграм" к тем фолловерам, которым тоже надоела Ольга Бузова, с просьбой подписать документ.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

В своей петиции экс-участник телестройки отметил, что на телевидении должны появляться выдающиеся личности: талантливые, уникальные, высокопрофессиональные, эрудированные – одним словом лучшие из лучших, а не наоборот. Абрикосов считает неприемлемыми такие вещи, как пение под фонограмму, скачки по сцене в трусах, незнание флага своей страны и опошление понятия "блокадница".

"Почему мы вынуждены терпеть Бузову?!" – написал разгневанный Абрикосов.

Петицию прокомментировал другой экс-участник "Дома-2" – Рустам Солнцев. Он назвал запрещение Бузовой "детским лепетом", но заметил, что запретить нужно алкоголь и те вещества, которые употребляет Ольга Бузова. Солнцев уверен, что певице нужна серьезная помощь специалистов – об этом написал "Собеседник".

Ранее "Дни.ру" сообщали, что крайне негативно об Ольге Бузовой также высказался известный советский поэт Юрий Энтин.

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Фото: Dmitry Golubovich/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 18 июня 2021, 19:11 Источник: Собеседник ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Диана Лейпциг
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+10000000000! На счёт глумления над блокадниками- предел всему. Глупая- тупая девка, с отсутствием мозгов. Про отсутствие таланта- слепой и тот услышит. Загадила всё и все! Эта амёба- сойдёт. Но не скоро. Постельную содержанку спонсирует извращенец и наслаждается, как всё легко купить.
Гость как в горле кость
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Май Абрикосов.... Палец вверх, у кого бывает понос от абрикосов в мае.
Гость777769
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Вот уж верно. Хуже бузовой может быть только бузова.
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