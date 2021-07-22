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Шоу-бизнес
"Вот и старость вдали маячит": Крутой показал вывалившую грудь 69-летнюю Аллегрову

"Вот и старость вдали маячит": Крутой показал вывалившую грудь 69-летнюю Аллегрову

Композитор давно дружит с Ириной Аллегровой. Их творческий тандем горячо любим миллионами поклонников. Игорь Крутой решил сделать певице сюрприз и выложил ролик с ней в своем микроблоге.
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В свои годы "шальная императрица" российской эстрады выглядит потрясающе. Это видно невооруженным глазом на кадрах, представленных продюсером.

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Игорь Яковлевич Крутой композитор

На видео Ирина Аллегрова исполняет со сцены один из хитов, созданных Игорем Крутым. Маэстро же аккомпанирует ей на рояле. Звезда выступила в красивом черном платье с глубоким декольте, показав огромную грудь.

Композиция, написанная на стих Вероники Тушновой в исполнении Ирины Аллегровой, вызвала фурор среди фолловеров инстаграм-аккаунта композитора. "Вот и старость вдали маячит, и о многом забыть пора... Я люблю тебя. Это значит — я желаю тебе добра", – спела артистка.

Подписчики осыпали исполнительницу и Игоря Крутого комплиментами. Кроме того, россияне по-достоинству оценили не только талант, но и внешний вид Ирины Аллегровой.

Напомним, в 2020 году Ирина Аллегрова и Игорь Крутой представили композицию "Осень". Песня наделала шума в шоу-бизнесе. Некоторые обвинили знаменитостей в плагиате, вспомнив песню Маши Распутиной. А музыкальный критик Сергей Соседов и вовсе окрестил совместное детище артистов "мертворожденным ребенком".

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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 22 июля 2021, 15:19 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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