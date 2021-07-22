"Вот и старость вдали маячит": Крутой показал вывалившую грудь 69-летнюю Аллегрову

В свои годы "шальная императрица" российской эстрады выглядит потрясающе. Это видно невооруженным глазом на кадрах, представленных продюсером.
На видео Ирина Аллегрова исполняет со сцены один из хитов, созданных Игорем Крутым. Маэстро же аккомпанирует ей на рояле. Звезда выступила в красивом черном платье с глубоким декольте, показав огромную грудь.
Композиция, написанная на стих Вероники Тушновой в исполнении Ирины Аллегровой, вызвала фурор среди фолловеров инстаграм-аккаунта композитора. "Вот и старость вдали маячит, и о многом забыть пора... Я люблю тебя. Это значит — я желаю тебе добра", – спела артистка.
Подписчики осыпали исполнительницу и Игоря Крутого комплиментами. Кроме того, россияне по-достоинству оценили не только талант, но и внешний вид Ирины Аллегровой.
Напомним, в 2020 году Ирина Аллегрова и Игорь Крутой представили композицию "Осень". Песня наделала шума в шоу-бизнесе. Некоторые обвинили знаменитостей в плагиате, вспомнив песню Маши Распутиной. А музыкальный критик Сергей Соседов и вовсе окрестил совместное детище артистов "мертворожденным ребенком".
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