Возмутительные фото Ольги Бузовой Что случилось с внешностью Олега Меньшикова Голая Штурм доводит до тошноты Что творил на сцене Серебренников

Самое читаемое

Шубская веселится на свадьбе после смерти Глаголевой
Нагиев готовил убийство Пугачевой
Максакова пристыдила располневшего сына за выступление в Крыму
У беременной Кейт Миддлтон смертельное осложнение
Иван Ургант о расставании с женой и отказе от отцовства
партнеры
Четверг 14 сентября
Лента новостей
10:10
Располневшая Саша Бортич показала тело в купальнике
10:10
В парке "Зарядье" за два дня уничтожили 10 тысяч растений
09:50
Ведущие популярного шоу развлеклись с секс-роботом (видео)
09:27
Вера Брежнева готовится снова стать мамой
09:24
Уродливых мужчин признали половыми гигантами
09:17
Знаменитый телеведущий лишился части легкого из-за рака
09:14
На севере Москвы случилось массовое ДТП
09:09
Аллегрова вышла на сцену в халате
09:07
В Москве у безработного угнали иномарку за 4 млн
08:53
Парк "Зарядье" изменил режим работы из-за вандалов
08:43
Тимошенко раскрыла сговор Порошенко с Москвой
08:38
Зачем Путин и Лукашенко решили "подразнить" Запад
08:26
США исподтишка нанесли удар России
08:19
Собчак назвала Урганта бездарным поваренком
07:59
Умерла звезда "Клана Сопрано"
23:18
Звезда "Голоса" победила на "Новой волне"
22:06
Меркель открылась с неожиданной стороны (видео)
22:03
Юного друга Успенской увезли к хирургу после утех в постели
22:02
Рак будут лечить золотыми звездами
21:58
Светлана Бондарчук стала похожа на Паулину Андрееву
21:51
Жительница столицы нашла клад в собственной квартире
21:43
Москвич изрезал ножом приемного сына
21:16
Боец ММА избил судью после поединка (видео)
20:46
Кто стоит за "минированием" Москвы
20:45
Прохожий нашел пакет с телом младенца
20:42
Бледанс пыталась удержать мужа грудью
20:08
В столичной больнице пациент умер после четырех часов ожидания помощи
19:26
Чем занимались Литвинова и Эрнст в театре
19:14
Ревнивый москвич застрелил любовницу на улице
19:14
Региональные выборы: битва стратегий
19:00
Москвичи в панике после эвакуации
18:46
Новый iPhone обрушил цены на предыдущие
18:16
На Красной площади ищут бомбу
18:15
Волочкова удивила странным танцем (видео)
18:13
Неожиданный эффект голодания
18:01
Уильямс показала рожденную от армянина дочь
17:55
Почему оппозиция осталась довольна выборами
17:45
Почему обессиленная Клинтон напала на Путина
17:34
Хакамада рассказала о свадьбе особенной дочери
17:28
5 самых ожидаемых сериалов осени
17:19
Поклонская резко ответила Мединскому на слова о "Матильде"
17:13
Зачем Соловьев раздувает грызню с Ургантом
17:07
Володин: Мой кандидат – Владимир Путин
16:52
Пугачеву и Галкина вынудили показать детей
16:49
На севере Москвы рухнула монтажная люлька с человеком
16:36
Педофил охмурил мать-героиню ради детей
16:33
Эксперты ожидают от Госдумы принятия "народных" законов
16:27
Юлия Меньшова объяснила закрытие "Наедине со всеми"
16:26
Банковская тайна ушла в прошлое
16:20
Леонтьев ушел в отрыв из-за бурной ночи с Киркоровым
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Агутин о смертельном урагане "Ирма": Я не смог спасти дочь
Муж развелся с Бледанс и нашел новую любовь
63-летнюю Любовь Успенскую трудно узнать
53-летняя Маша Распутина сбежала от деспотии мужа
Ургант и Соловьев втянули в скандал Стоянова
Ссора Урганта и Соловьева расколола Россию
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Сен. 14, 2017
просмотры: 123

Аллегрова вышла на сцену в халате

567

"Авторская песня" – с такой программой выступали 13 сентября конкурсанты "Новой волны 2017" на сцене New Wave Hall в Олимпийском парке. Всего в адрес оргкомитета 16-го фестиваля поступило более 12 тысяч заявок от молодых исполнителей. По итогам полуфиналов были отобраны финалисты из Армении, Вьетнама, Казахстана, Молдовы, Румынии, России, Узбекистана, Украины и Швеции. Подведение итогов и награждение победителей состоится 14 сентября. Председателем жюри конкурса стал Народный артист России, композитор Игорь Крутой.

поделиться

комментарии

Чем занимались Литвинова и Эрнст в театре

Московский Художественный театр (МХТ) имени Чехова выпускает спектакль "Северный ветер"

567

Модель стала директором Белого дома

Хоуп Хикс долгое время была специалистом по связям с общественностью в компании Иванки Трамп

567

Киркоров не удержался на ногах перед Аллегровой

Артисты выступили на юбилейном концерте поп-короля

567

Красивая история любви Алены Водонаевой и Алексея Косинуса

Влюбленные поженились через полгода отношений

567

Жуткие последствия урагана "Ирма"

Мощный уpaгaн "Иpмa" пoявилcя в Kapибcкoм бacceйнe в нaчaлe ceнтябpя

567

Ани Лорак с экстремальным декольте выступила на "Новой волне"

В Сочи прошел очередной день песенного конкурса

567

Елена Корикова стала вдовой

Роль в новом сериале НТВ оказалась сложной, но интересной

567
567
567

Конкурс "Мисс Америка" завершился сенсацией

Шатенка из Северной Дакоты победила в конкурсе красоты

567

загрузить ещё

Шоу-бизнес

Пугачеву и Галкина вынудили показать детей

За малышами звездной четы охотились папарацци
Шоу-бизнес

Хакамада рассказала о свадьбе особенной дочери

Политик не знает, чем закончится роман Марии

Политика

Тимошенко раскрыла сговор Порошенко с Москвой
Зачем Путин и Лукашенко решили "подразнить" Запад
США исподтишка нанесли удар России
Госдума повысит политический статус молодежи

Шоу-бизнес

Располневшая Саша Бортич показала тело в купальнике
Собчак назвала Урганта бездарным поваренком
Звезда "Голоса" победила на "Новой волне"
Юного друга Успенской увезли к хирургу после утех в постели

Проишествия

Кто стоит за "минированием" Москвы
Маньяк-лизун надругался над спавшей в своем доме москвичкой
В Петербурге водитель протаранил остановку с людьми (видео)
Родственники собирают деньги для пострадавшей при взрыве в Киеве красотки

Lifestyle

Поклонская резко ответила Мединскому на слова о "Матильде"
Дочь Георгия Буркова обвинила врачей в его смерти
Известный голливудский актер рассказал о съемках в порно
Вышел трейлер финальной части "50 оттенков серого" (видео)
Шоу-бизнес

Агутин о смертельном урагане "Ирма": Я не смог спасти дочь

Певец огорчен тем, что не получилось уговорить наследницу покинуть опасный район

Шоу-бизнес

53-летняя Маша Распутина сбежала от деспотии мужа

Певица призналась, что не обошлась без помощи близкого друга
Шоу-бизнес

Звезда "Голоса" победила на "Новой волне"

Финалист шоу "Голос" на Первом канале стал лучшим на конкурсе молодых исполнителей в Сочи
Общество

Знаменитый телеведущий лишился части легкого из-за рака

Журналист рассказал о своей борьбе с онкологией

Гороскоп

После вспышек на Солнце людям пообещали по личному концу света
Лишние люди истощают Иосифа Кобзона
Гороскоп с 11 по 17 сентября 2017 года
Кто стоит за успешной карьерой Бузовой

Фоторепортажи

Аллегрова вышла на сцену в халате
Модель стала директором Белого дома
Киркоров не удержался на ногах перед Аллегровой
Красивая история любви Алены Водонаевой и Алексея Косинуса

Спорт

Боец ММА избил судью после поединка (видео)
Уильямс показала рожденную от армянина дочь
Огромный баскетболист решил стать "гимнасткой" (видео)
Предатель Родченков внезапно отказался "стучать" на Россию

Регионы

Сибиряк поднял "Газель" на пятый этаж ради девушки
Жаждавшая селфи туристка залетела под мчавшийся Mercedes (видео)
Устроивший бойню под Тверью умрет в тюрьме
Пенсионерка плутала в лесу 7 дней и выжила после встречи с медведем
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru