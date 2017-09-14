Аллегрова вышла на сцену в халате

"Авторская песня" – с такой программой выступали 13 сентября конкурсанты "Новой волны 2017" на сцене New Wave Hall в Олимпийском парке. Всего в адрес оргкомитета 16-го фестиваля поступило более 12 тысяч заявок от молодых исполнителей. По итогам полуфиналов были отобраны финалисты из Армении, Вьетнама, Казахстана, Молдовы, Румынии, России, Узбекистана, Украины и Швеции. Подведение итогов и награждение победителей состоится 14 сентября. Председателем жюри конкурса стал Народный артист России, композитор Игорь Крутой.