"Король анально-орального искусства": народ не может простить Киркорову венчание с блогером

Личная жизнь Филиппа Киркорова в последнее время является объектом пристального внимания публики.

Король российской поп-музыки намеренно спровоцировал слухи о романтической связи с молодым рэпером Давой еще пару месяцев назад, когда мужчины явились в свадебном лимузине на "Премию МУЗ-ТВ". На днях в ютуб-шоу "Anton S Live" появилась шокирующая информация о том, что артисты якобы тайно обвенчались в США. Ведущий шоу заявил, что эта новость поступила из источника, вхожего в близкий круг самого Филиппа Киркорова, однако никакого официального подтверждения не предоставил.

Читатели "Дни.ру" пришли в ужас от этой информации и стали бурно обсуждать новость под соответствующей публикацией. Взбешенные пользователи написали:

"Лишить его детей, снять все регалии. Голубизна и старческий маразм. Какой мерзкий человек, еговыгнать из страны. Смотреть не приятно. Такая гадость..." (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Король анально-орального искусства. Главный петушара в российской, так называемой, культуре", "Дава взял замуж пожилого Филю с двумя детьми вместо Бузовой."

В этой пикантной ситуации многих россиян почему-то особенно волнует судьба Ольги Бузовой, которая ранее встречалась с Давой и, если все это правда, стала лишь прикрытием для связи между мужчинами. Впрочем, никто из звездной троицы не подтверждал, что между мужчинами есть что-то большее, чем дружба, поэтому фанатам остается лишь продолжать строить догадки и предположения.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о серьезных финансовых проблемах Филиппа Киркорова.