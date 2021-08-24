Был каминг-аут: в Сети всплыла информация о венчании Киркорова с известным блогером

В Сети появилась информация о том, что 54-летний народный артист России Филипп Киркоров и бывший возлюбленный Ольги Бузовой, блогер Давид Манукян (Дава – прим. ред.) якобы "обвенчались" в Лас-Вегасе.
Информация появилась на ютуб-канале "Anton S Live", ведущий которого уверяет в стопроцентной достоверности преподнесенной информации. По его словам, неназванный источник вхож в первый круг общения Филиппа Киркорова. Этот человек якобы работает с ним на продакшне, но имеет особого веса.
"Дава и Киркоров реально обвенчались в Америке. На Муз-ТВ был коменгаут... Это инфа от человека, который долго работал на Киркорова", – говорится в сообщении источника.
По словам ведущего канала, сначала в шоу-бизнесе началась раскрутка Давы с помощью Ольги Бузовой, потом друзья выпустили совместный трек. После этого на МУЗ-ТВ показали запоминающийся выезд Киркорова и Давы на свадебном лимузине в окружении голых парней. Тогда и поползли грязные слухи о том, что артистов что-то связывает. Но официального подтверждения не было. Артисты выставили это как пиар-ход.
Ранее "Дни.ру" писали о роскошной вилле Филиппа Киркорова в Греции.
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